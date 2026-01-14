Что приготовить детям из овсянки, чтобы было вкусно: простой рецепт

Овсянка – точно не самый любимый продукт многих детей. При этом, такая каша очень питательная и ее стоит добавить в рацион. Поэтому для того, чтобы продукт понравился малышам, воспользуйтесь следующим рецептом.

Идея приготовления полезных полезных овсяных блинов для детей опубликована на странице фудблогера ketiv в Instagram.

Ингредиенты:

овсяные хлопья – 100 г

банан – 1 средний

яйцо – 1 шт.

молоко – 120-130 мл.

масло – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты сложить в чашу блендера и взбить до однородной текстуры.

2. Оставить тесто на 5 минут, чтобы овсянка набухла.

3. Тесто должно быть как мягкая густая сметана – медленно стекать с ложки.

4. Жарить маленькие блины на хорошо разогретой антипригарной сковороде на минимальном огне под крышкой 1,5-2 минуты.

5. Перевернуть и дожарить еще 30-40 секунд без крышки.

6. Для подачи – ореховая паста, йогурт, творожок, ягоды, фрукты или можно есть просто так.

