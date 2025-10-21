Что приготовить детям на Хэллоуин: рецепт вкусного тыквенного печенья
Тыквенное печенье – это простая и вкусная идея, которую легко приготовить вместе с детьми к Хэллоуину. Оно имеет приятный аромат корицы и ванили, хрустящие края и нежную середину. Для этого рецепта не нужно сложных ингредиентов, а тесто можно сделать заранее и охладить. Такое печенье станет удачным угощением для праздничного стола или школьной вечеринки.
Идея приготовления вкусного тыквенного печенья для детей опубликована на странице фудблогера smakoluk.ua в Instagram.
Ингредиенты:
- мука – 270 г
- сода – 1 ч.л. без горки
- корица – 0,5 ч.л.
- мускатный орех – щепотка
- соль – 0,5 ч.л.
- ванильный сахар – 0,5 ч.л.
- сливочное масло – 160 г
- коричневый сахар – 160 г
- белый сахар – 100 г
- яйцо – 1 шт.
- тыквенное пюре – 170 г (запеченная или консервированная тыква, не водянистая)
- шоколадные дропсы – 250-300 г
Способ приготовления:
1. В глубокой миске смешайте муку, соду, корицу, соль, ванильный сахар и щепотку мускатного ореха. Это будет сухая основа для теста.
2. В отдельной миске взбейте мягкое сливочное масло с коричневым и белым сахаром. Взбивать нужно примерно 5-7 минут – масса должна стать кремовой.
3. Добавьте яйцо и тыквенное пюре, перемешайте до однородного состояния.
4. Постепенно всыпьте сухую смесь и добавьте шоколадные дропсы.
5. Аккуратно перемешайте. Тесто будет липким – это нормально.
6. Сформируйте печенье ложкой или используйте ложку для мороженого. Выложите на пергамент или пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30-50 минут.
7. Духовку разогрейте до 180 °C. Противень застелите пергаментом, выложите заготовки печенья на расстоянии друг от друга.
8. Выпекайте 12-15 минут, пока края станут золотисто-коричневыми, а середина останется мягкой.
9. Дайте печенью немного остыть на противне, затем переложите на решетку.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: