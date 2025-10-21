Что приготовить детям на Хэллоуин: рецепт вкусного тыквенного печенья

Тыквенное печенье – это простая и вкусная идея, которую легко приготовить вместе с детьми к Хэллоуину. Оно имеет приятный аромат корицы и ванили, хрустящие края и нежную середину. Для этого рецепта не нужно сложных ингредиентов, а тесто можно сделать заранее и охладить. Такое печенье станет удачным угощением для праздничного стола или школьной вечеринки.

Идея приготовления вкусного тыквенного печенья для детей опубликована на странице фудблогера smakoluk.ua в Instagram.

Ингредиенты:

  • мука – 270 г
  • сода – 1 ч.л. без горки
  • корица – 0,5 ч.л.
  • мускатный орех – щепотка
  • соль – 0,5 ч.л.
  • ванильный сахар – 0,5 ч.л.
  • сливочное масло – 160 г
  • коричневый сахар – 160 г
  • белый сахар – 100 г
  • яйцо – 1 шт.
  • тыквенное пюре – 170 г (запеченная или консервированная тыква, не водянистая)
  • шоколадные дропсы – 250-300 г

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте муку, соду, корицу, соль, ванильный сахар и щепотку мускатного ореха. Это будет сухая основа для теста.

2. В отдельной миске взбейте мягкое сливочное масло с коричневым и белым сахаром. Взбивать нужно примерно 5-7 минут – масса должна стать кремовой.

3. Добавьте яйцо и тыквенное пюре, перемешайте до однородного состояния.

4. Постепенно всыпьте сухую смесь и добавьте шоколадные дропсы.

5. Аккуратно перемешайте. Тесто будет липким – это нормально.

6. Сформируйте печенье ложкой или используйте ложку для мороженого. Выложите на пергамент или пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30-50 минут.

7. Духовку разогрейте до 180 °C. Противень застелите пергаментом, выложите заготовки печенья на расстоянии друг от друга.

8. Выпекайте 12-15 минут, пока края станут золотисто-коричневыми, а середина останется мягкой.

9. Дайте печенью немного остыть на противне, затем переложите на решетку.

