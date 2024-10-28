Что приготовить детям на Хэллоуин: топ-5 оригинальных и очень "страшных" идей
Подготовьтесь к Геловину со своими детьми, приготовив вместе интересные и "жуткие" блюда. Это может быть разнообразная выпечка в виде привидений, тыкв с лицами и даже когти. Прекрасно дополнит эту картину волшебное зелье.
Редакция FoodOboz делится подборкой из пяти блюд на Геловин, от которых дети точно будут в восторге. Всё это преимущественно десерты, а также коктейль.
1. Зефирные "человечки" в шоколаде. Идея приготовления опубликована на странице эксперта по детскому питанию Рэйчал Стрелинг в Instagram.
Вам понадобится:
- зефир
- палочки от леденцов
- белый шоколад
- зеленый пищевой краситель
- шоколадная посыпка
- Съедобные глаза
Способ приготовления:
1. Растопить шоколад.
2. Добавить зеленый краситель.
3. Зифир нанизать на палочки от леденцов.
4. Окунуть зефирку в шоколад.
5. Обвалять в шоколадной посыпке.
6. Прикрепить глаза.
7. Очень удобно взять бумажную емкость для яиц, сделать в ней отверстия и поставить готовые изделия – в таком виде они могут и застывать, и брать их отсюда очень удобно.
2. Тыквы из слоеного теста. Идея приготовления опубликована на странице Anni с ником anniekaly в Instagram.
Ингредиенты:
- пачка слоеного теста
- джем
- яйцо для смазки
Способ приготовления:
1. Слоеное тесто развернуть и выложить на пергамент.
2. Вырезать тыкву с помощью форму или ножом. У тыкв вырезать обыкновение.
3. Смазать яйцом.
4. Поместить в духовку на 15 минут при температуре 200 градусов.
3. Сладкие призраки. Идея приготовления опубликована на странице фудблогера с ником simple and yummy
в Instagram.
Ингредиенты для песочного теста:
- мука – 320 г
- холодное сливочное масло – 200 г
- сахарная пудра – 100 г
- желток – 1 шт.
- соль – щепотка
- по желанию можно добавить немного лимонной цедры.
Способ приготовления:
1. Смешать все сухие ингредиенты.
2. На большой терке натереть холодное масло, добавить желток и замфсить тесто. Долго не вымешивать.
3. Готовое тесто завернуть в пищевую пленку и положить на 30 минут в холодильник.
4. Раскатать тесто толщиной около 3 мм и вырезать фигуры.
5. Выложить на пергамент и выпекать 10-12 минут при температуре 180 градусов.
6. Когда печенье уже остыло, смазать повидлом (желательно красного цвета) и склеить два привидения.
Зелье на Геловин. Идея приготовления опубликована на странице фудблогера Дмитрия Городисского (city bartender) в Instagram.
Ингредиенты:
- сок лайма – 250 мл.
- сироп киви – 300 мл.
- газировка лимон-лайм –1 л
- айсти зеленый – 500 мл.
- сок яблока – 500 мл.
- украшения – желейные черви и пауки
- сухой лед для кипения
Способ приготовления:
1. В большую сложную емкость добавить желейные черви и пауки.
2. Влить сок лайма.
3. Влить сироп киви.
4. Добавить газировку со вкусом лайма и лимона.
5. Далее влить зеленый айсти и яблочный сок.
6. Для эффекта кипения добавить сухой лед и перемешать.
5. Печенье "Пальцы ведьмы". Идея приготовления опубликована на странице блогера Екатерины Трушик (katerintru) в Instagram.
Ингредиенты:
- сливочное масло комнатной температуры – 150 г
- сахар – 150 г
- яйцо холодное – 1 шт.
- ваниль
- щепотка соли
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- мука – 350 г
- миндаль
- шоколад
Способ приготовления:
1. Масло взбить с сахаром, добавить ваниль, яйцо.
2. Отдельно перемешать соль, муку и разрыхлитель и понемногу всыпать, замешивая тесто.
3. Тесто должно быть жестким и не липнуть в руки.
4. Завернуть в пленку и холодильник на 2 часа.
5. Отщипывать маленькими кусочками, придать форму пальца и ножом сделать полоски на сгибах.
6. Шоколадной пастой смазать концы в местах ногтя. Миндаль подавить сверху.
7. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.
Ранее OBOZ.UA сообщал о том, как приготовить конфеты в виде тыкв для детей