Что приготовить детям на Хэллоуин: топ-5 оригинальных и очень 'страшных' идей

Подготовьтесь к Геловину со своими детьми, приготовив вместе интересные и "жуткие" блюда. Это может быть разнообразная выпечка в виде привидений, тыкв с лицами и даже когти. Прекрасно дополнит эту картину волшебное зелье.

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Редакция FoodOboz делится подборкой из пяти блюд на Геловин, от которых дети точно будут в восторге. Всё это преимущественно десерты, а также коктейль.

1. Зефирные "человечки" в шоколаде. Идея приготовления опубликована на странице эксперта по детскому питанию Рэйчал Стрелинг в Instagram.

Вам понадобится:

зефир

палочки от леденцов

белый шоколад

зеленый пищевой краситель

шоколадная посыпка

Съедобные глаза

Способ приготовления:

1. Растопить шоколад.

2. Добавить зеленый краситель.

3. Зифир нанизать на палочки от леденцов.

4. Окунуть зефирку в шоколад.

5. Обвалять в шоколадной посыпке.

6. Прикрепить глаза.

7. Очень удобно взять бумажную емкость для яиц, сделать в ней отверстия и поставить готовые изделия – в таком виде они могут и застывать, и брать их отсюда очень удобно.

2. Тыквы из слоеного теста. Идея приготовления опубликована на странице Anni с ником anniekaly в Instagram.

Ингредиенты:

пачка слоеного теста

джем

яйцо для смазки

Способ приготовления:

1. Слоеное тесто развернуть и выложить на пергамент.

2. Вырезать тыкву с помощью форму или ножом. У тыкв вырезать обыкновение.

3. Смазать яйцом.

4. Поместить в духовку на 15 минут при температуре 200 градусов.

3. Сладкие призраки. Идея приготовления опубликована на странице фудблогера с ником simple and yummy

в Instagram.

Ингредиенты для песочного теста:

мука – 320 г

холодное сливочное масло – 200 г

сахарная пудра – 100 г

желток – 1 шт.

соль – щепотка

по желанию можно добавить немного лимонной цедры.

Способ приготовления:

1. Смешать все сухие ингредиенты.

2. На большой терке натереть холодное масло, добавить желток и замфсить тесто. Долго не вымешивать.

3. Готовое тесто завернуть в пищевую пленку и положить на 30 минут в холодильник.

4. Раскатать тесто толщиной около 3 мм и вырезать фигуры.

5. Выложить на пергамент и выпекать 10-12 минут при температуре 180 градусов.

6. Когда печенье уже остыло, смазать повидлом (желательно красного цвета) и склеить два привидения.

Зелье на Геловин. Идея приготовления опубликована на странице фудблогера Дмитрия Городисского (city bartender) в Instagram.

Ингредиенты:

сок лайма – 250 мл.

сироп киви – 300 мл.

газировка лимон-лайм –1 л

айсти зеленый – 500 мл.

сок яблока – 500 мл.

украшения – желейные черви и пауки

сухой лед для кипения

Способ приготовления:

1. В большую сложную емкость добавить желейные черви и пауки.

2. Влить сок лайма.

3. Влить сироп киви.

4. Добавить газировку со вкусом лайма и лимона.

5. Далее влить зеленый айсти и яблочный сок.

6. Для эффекта кипения добавить сухой лед и перемешать.

5. Печенье "Пальцы ведьмы". Идея приготовления опубликована на странице блогера Екатерины Трушик (katerintru) в Instagram.

Ингредиенты:

сливочное масло комнатной температуры – 150 г

сахар – 150 г

яйцо холодное – 1 шт.

ваниль

щепотка соли

разрыхлитель – 1 ч.л.

мука – 350 г

миндаль

шоколад

Способ приготовления:

1. Масло взбить с сахаром, добавить ваниль, яйцо.

2. Отдельно перемешать соль, муку и разрыхлитель и понемногу всыпать, замешивая тесто.

3. Тесто должно быть жестким и не липнуть в руки.

4. Завернуть в пленку и холодильник на 2 часа.

5. Отщипывать маленькими кусочками, придать форму пальца и ножом сделать полоски на сгибах.

6. Шоколадной пастой смазать концы в местах ногтя. Миндаль подавить сверху.

7. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, как приготовить конфеты в виде тыкв для детей