Домашние конфеты без сахара для детей: понадобится популярный осенний овощ

Тыква – довольно сладкий овощ, поэтому его можно использовать для приготовления десертов и не добавлять в них сахар. К примеру, у вас получатся вкусные конфеты. Для того, чтобы было действительно интересно, сделайте их в виде маленьких тыкв.

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Идея приготовления интересных осенних конфет в виде тыкв для детей опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram. Такая вкусность точно понравится малышам.

Ингредиенты на 15 тыквенных конфет:

пюре запеченной тыквы – 100 г

крем-творог – 150 г

мед – 100 г

масло – 40 г

печенье – 300 г

корица – 1 ч.л.

имбирь – 1/4 ч.л.

мускатный орех – 1/4 ч.л.

немного черного шоколада для хвостиков тыкв.

Способ приготовления:

1. Тыкву запечь и порезать на кубики.

2. Взбить блендером в состояние пюре.

3. В кастрюльке соединить масло, крем-сыр, мед, тыквенное пюре. по желанию каплю красителя и специи.

4. Нагреть, доводя до однородности.

5. Печенье измельчить в крошку.

6. Добавить в тыквенную массу.

7. Хорошо перемешать.

8. Переложить тесто в форму и поставить охлаждаться несколько минут.

9. Из охлажденной массы сформировать шарики.

10. Запанировать их в крохе из печенья.

11. С помощью нити сделать узор как у тыкв.

12. Украсить шоколадом.

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