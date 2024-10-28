Домашние конфеты без сахара для детей: понадобится популярный осенний овощ

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Домашние конфеты без сахара для детей: понадобится популярный осенний овощ

Тыква – довольно сладкий овощ, поэтому его можно использовать для приготовления десертов и не добавлять в них сахар. К примеру, у вас получатся вкусные конфеты. Для того, чтобы было действительно интересно, сделайте их в виде маленьких тыкв.

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Идея приготовления интересных осенних конфет в виде тыкв для детей опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram. Такая вкусность точно понравится малышам.

Домашние конфеты без сахара для детей: понадобится популярный осенний овощ

Ингредиенты на 15 тыквенных конфет:

  • пюре запеченной тыквы – 100 г
  • крем-творог – 150 г
  • мед – 100 г
  • масло – 40 г
  • печенье – 300 г
  • корица – 1 ч.л.
  • имбирь – 1/4 ч.л.
  • мускатный орех – 1/4 ч.л.
  • немного черного шоколада для хвостиков тыкв.

Способ приготовления:

Домашние конфеты без сахара для детей: понадобится популярный осенний овощ

1. Тыкву запечь и порезать на кубики.

2. Взбить блендером в состояние пюре.

Домашние конфеты без сахара для детей: понадобится популярный осенний овощ

3. В кастрюльке соединить масло, крем-сыр, мед, тыквенное пюре. по желанию каплю красителя и специи.

4. Нагреть, доводя до однородности.

Домашние конфеты без сахара для детей: понадобится популярный осенний овощ

5. Печенье измельчить в крошку.

6. Добавить в тыквенную массу.

Домашние конфеты без сахара для детей: понадобится популярный осенний овощ

7. Хорошо перемешать.

8. Переложить тесто в форму и поставить охлаждаться несколько минут.

Домашние конфеты без сахара для детей: понадобится популярный осенний овощ

9. Из охлажденной массы сформировать шарики.

10. Запанировать их в крохе из печенья.

Домашние конфеты без сахара для детей: понадобится популярный осенний овощ

11. С помощью нити сделать узор как у тыкв.

12. Украсить шоколадом.

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