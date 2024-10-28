Домашние конфеты без сахара для детей: понадобится популярный осенний овощ
Тыква – довольно сладкий овощ, поэтому его можно использовать для приготовления десертов и не добавлять в них сахар. К примеру, у вас получатся вкусные конфеты. Для того, чтобы было действительно интересно, сделайте их в виде маленьких тыкв.
Идея приготовления интересных осенних конфет в виде тыкв для детей опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram. Такая вкусность точно понравится малышам.
Ингредиенты на 15 тыквенных конфет:
- пюре запеченной тыквы – 100 г
- крем-творог – 150 г
- мед – 100 г
- масло – 40 г
- печенье – 300 г
- корица – 1 ч.л.
- имбирь – 1/4 ч.л.
- мускатный орех – 1/4 ч.л.
- немного черного шоколада для хвостиков тыкв.
Способ приготовления:
1. Тыкву запечь и порезать на кубики.
2. Взбить блендером в состояние пюре.
3. В кастрюльке соединить масло, крем-сыр, мед, тыквенное пюре. по желанию каплю красителя и специи.
4. Нагреть, доводя до однородности.
5. Печенье измельчить в крошку.
6. Добавить в тыквенную массу.
7. Хорошо перемешать.
8. Переложить тесто в форму и поставить охлаждаться несколько минут.
9. Из охлажденной массы сформировать шарики.
10. Запанировать их в крохе из печенья.
11. С помощью нити сделать узор как у тыкв.
12. Украсить шоколадом.
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