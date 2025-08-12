Что приготовить ребенку из куриной печени: блюдо, которое точно понравится
Если ваш ребенок не очень любит есть печень, приготовьте из такого продукта вафли. Такое блюдо точно понравится малышам. К тому же, оно достаточно питательное и диетическое, прекрасно сочетается с овощами.
Идея приготовления вкусных и полезных печеночных вафель для детей опубликована на странице эксперта по детскому питанию Екатерины Браило (ketiv) в Instagram.
Ингридиенты:
- печень куриная – 300 г
- куриное яйцо – 1 шт.
- лук – 1/2 средней
- морковь – 1 шт.
- мука – 2-3 ст.л. (можно микс 1 ст.л. цельнозерновой + 2 ст.л. рисовой)
- можно добавить манку
- специи: мускатный орех, итальянские травы
- оливковое масло для смазки вафельницы
Способ приготовления:
1. Печень очистить от пленок, сосудов и жира.
2. Соединить в чаше блендера печень, яйцо, лук и мелко натертую морковь.
3. Взбить до однородности. Лук можно предварительно протушить до прозрачности, затем добавить морковь – так вафли будут еще нежнее и ароматнее.
4. К печеночной массе добавить специи и муку, перемешать.
5. Выпекать в разогретой вафельнице до готовности.
6. Подавать теплыми.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: