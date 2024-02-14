Что положить в ланч-бокс школьникам, чтобы дети получили пользу от еды

Детям, которые ходят в школу и берут с собой ланч-боксы, следует давать возможность выбирать их наполнение. Таким образом, вероятность того, что они съедят полезные продукты, станет больше. Это подчеркивает президент Ассоциации диетологов Украины и консультант общественного здоровья Министерства здравоохранения Олег Швец. Он советует придерживаться яркости и креативности в составлении школьникам рациона на период пребывания в учебном заведении.

Своими советами эксперт по питанию поделился с Минздравом. Он отметил, что за основу перекусов в школе следует брать продукты, которые будут давать ощущение сытости надолго.

Для того чтобы дети получали максимальную пользу от еды, Швец советует пользоваться некоторыми правилами. В частности, складывать школьникам с собой продукты с высоким содержанием белка, такие как хлеб, зерновые батончики, орехи, твердый сыр, яйца и т.д.

Если родители готовят канапе или бутерброды, то специалист советует использовать для них цельнозерновой хлеб. По словам консультанта Минздрава, приучать детей ко вкусу такого продукта можно постепенно, начиная с одного ломтика. Кроме того, Швец не советует использовать в сэндвичах разные магазинные "намазки" или соусы вроде майонеза.

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Начинка не должна быть слишком жирной, поэтому лучше выбирать среди курицы, индейки, тунца, лосося, твердого несоленого сыра и т.д.

Складывая овощи, специалист советует родителям обратить внимание на салат, помидоры черри, палочки из моркови, огурца, сельдерея и перца. Для того чтобы школьнику было вкуснее их есть, лучше выбрать ланч-бокс с несколькими отделениями и в один из них положить хумус или другой домашний соус.

Кроме того, Швец советует всегда давать с собой детям фрукты и ягоды. К примеру, это может быть банан, яблоко, груша, голубика, мандарин, апельсин или дыня. Чтобы некоторые из них не коричневели, специалист советует полить их лимонным соком.

В частности, фрукты можно добавить к йогурту, выбрать который лучше с низким содержанием жира, сахара и без добавлений.

В зимний период можно сложить консервированные фрукты, но также без сахара. Так же школьникам будут полезны и сухофрукты, в частности вместо фруктовых или шоколадных снеков.

Пирожные эксперт по питанию советует заменить на шоколад, цельнозерновые батончики и печенье.

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