Что должно быть в тревожном рюкзаке в школу и детский сад. Список

Во время воздушных тревог в течение дня ученики школ и детских садов Украины должны обязательно находиться в укрытиях, пока не минует опасность. Именно поэтому каждому ребенку нужен тревожный рюкзачок, который родителям необходимо сложить заранее.

Рюкзак должен быть удобным, легким и компактным, а лишние вещи – не перегружать детские плечи. Такой рекомендации призывают придерживаться в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. При объявлении воздушной тревоги дети должны максимально быстро спуститься в укрытие, а тяжелый рюкзак может помешать оживленной эвакуации.

В частности, важно сложить ребенку именно рюкзак, а не сумку, из-за удобства в использовании. Спускаться в укрытие с другими детьми школы или садика будет более комфортно, при этом руки будут свободными. В садиках, например, чаще всего дети ходят парами. Если же нести в руках сумку, дети скорее будут скорее уставать.

Видео дня

Что должно быть в тревожном рюкзаке школьника

По рекомендации вышеупомянутого министерства, в тревожном рюкзаке должны быть только самые необходимые вещи:

питательные батончики, снеки длительного хранения;

бутылка питьевой воды;

влажные салфетки;

теплое легкое одеяло;

записка, в которой указан ФИО ребенка, контактные данные родителей и ближних родственников (имена, номера телефонов, адреса);

дополнительный телефон (по возможности) вместе с зарядным кабелем и повербанком;

медицинские препараты, если ребенок проходит курс на постоянной основе (предварительно проинформировав об этом классного руководителя и вложив инструкцию, как нужно давать препарат);

несколько вещей, которые создадут ребенку атмосферу комфорта. Это может быть книга, раскраска или любимая игрушка.

В некоторых школах вместо записок рекомендуют использовать именные браслеты с контактами родителей. Его ребенок одевает перед началом занятий и носит в течение всего времени пребывания в учебном заведении, в том числе и в укрытии.

Что сложить в тревожный рюкзак в детский сад

К собиранию тревожных рюкзаков для детей дошкольного возраста следует подойти с особым вниманием, ведь чаще всего собраться и взять вещи в укрытие помогают воспитатели. Именно поэтому рюкзаки для малышей должны быть максимально компактными и легкими. Чаще всего, в садах дают отдельные рекомендации, что складывать, ведь четких инструкций для дошкольников нет.

В частности, обязательно у ребенка должна быть записка, браслет или подписанная одежда, по которой можно будет получить информацию о ребенке и одном или обоих родителях. В некоторых садиках рекомендуют положить свисток в тревожный рюкзак.

Самое важное для ребенка в садике – игрушки. Поэтому, чтобы ребенок был чем отвлечься и чувствовать себя в безопасности, стоит положить любимую игрушку или ту, которую он сам выберет. Детям, носящим памперсы обязательно нужно сложить несколько на смену. Это может относиться и к сменной одежде на непредвиденный случай.

В остальном рекомендации по составу тревожного рюкзака для дошкольников не отличаются от тех, что и для учащихся школы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о 10 важных вещах, которые необходимо приобрести в школу.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.