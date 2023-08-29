Забывают купить почти все родители: 10 важных вещей для школьников

Конец августа – насыщенный период для школьников и родителей. Нужно успеть купить все в школу – а перечень необходимых вещей достаточно длинный. Сосредотачиваясь на основном списке – рюкзак, тетради, канцелярия, – родители часто забывают приобрести незаметные, но не менее важные вещи.

OBOZREVATEL составил рейтинг топ-10 необходимых для школьника атрибутов, на которые родители могут не обратить внимание при формировании списка покупок. Военное время внесло свои коррективы, поэтому необходимо также обязательно собрать ребенку тревожный рюкзачок.

Средства личной гигиены

Не забудьте положить детям с собой дезинфицирующий гель, салфетки для рук, пластыри для мелких повреждений. В школьной жизни случается всякое, а перечисленные выше средства важны для личной гигиены и первой помощи.

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Запасная канцелярия

Ручки обладают способностью заканчиваться, а карандаши ломаются в самый неподходящий момент. Ребенок может потерять канцелярию и начать паниковать без запасной ручки. Позаботьтесь, чтобы у школьника в пенале всегда были запасные принадлежности.

Зонтик или головной убор от солнца

Осень – непостоянное время года. Купите для ребенка небольшой зонтик, который защитит от внезапного дождя, и положите в рюкзак кепку на случай палящего солнца.

Термокружка или бутылка с водой

Во время перерывов ребенок, вероятно, захочет пить. Приобретите небольшую термокружку или кладите малышу с собой бутылку воды.

Расческа

Девочкам важно иметь с собой расческу или резинки для волос. Эти атрибуты также обеспечат комфорт во время учебы.

Замок на рюкзак

Если ребенок носит с собой в рюкзаке личные вещи, кошелек, деньги или документы, позаботьтесь о защите от кражи, приобретя специальный замок на рюкзак.

Перекус

Детям может потребоваться дополнительная энергия. Следует положить для школьника небольшой перекус – полезные снеки, пастилу или бутерброд.

Зарядное устройство

Убедитесь, что ребенок имеет с собой зарядное устройство. Ситуации могут быть непредсказуемыми, и важно не потерять связь на случай воздушных тревог или отключения света.

Брелок для ключей

Чтобы ребенок мог быстрее найти ключи от квартиры в рюкзаке, приобретите качественный брелок.

Запасная одежда

Ребенок может испачкать одежду во время прогулки или после физкультуры. Положите ему запасный комплект одежды на случай форс-мажоров.

Важно помнить, что первые дни в школе – это стресс для детей. Не пытайтесь давить на ребенка и требовать от него только отличных оценок. Чрезмерный фокус на обучении может повлиять и на физическое и психоэмоциональное развитие ребенка. Заботьтесь, чтобы ребенок имел здоровые отношения со сверстниками в коллективе, дополнительные хобби, здоровое питание и полноценный отдых.

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