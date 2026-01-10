Что такое амбивалентность? Это слово знают не все

Японец с никнеймом sho_pilgrim, изучающий украинский язык и имеющий свой блог на эту тему в социальной сети, попросил украинку назвать одно действительно полезное слово. Девушка спросила, знает ли он, что такое "амбивалентность".

Видео с этим диалогом собрало более 500 тысяч просмотров и около 70 тысяч лайков. В комментариях пользователи пишут, что и сами не знали этого слова, поэтому OBOZ.UA решил разобраться, что же оно означает и когда его использовать.

Как объяснила в видео собеседница иностранца, амбивалентность – это когда у человека абсолютно противоположные чувства относительно чего-то. Для примера она сказала фразу: "Я чувствую амбивалентность относительно этого проекта. Он одновременно интересный и рискованный".

Японец быстро понял смысл слова, и как его использовать и предложил свой вариант: "Мне очень нравится изучать украинский язык, но одновременно очень волнуюсь говорить с людьми на улице. Мои чувства сейчас амбивалентны".

В комментариях пользователи пишут, что даже не все украинцы знают значение этого слова. Некоторые написали, что девушке стоило предложить ему какие-то более интересные украинские слова, вроде "кепсько", "чарівно", "чвари", "несамовито".

Также некоторые пользователи хвалят японца, замечая, что это довольно сложное для произношения слово, а он его повторил с первого раза.

Как пишет slovnyk.ua, амбивалентность – неустойчивость положения, позиции, мнения; одновременное наличие двух противоположных чувств, желаний; одновременное проявление противоположных качеств.

