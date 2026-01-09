"В чем подвох?" Как сказать на украинском популярную фразу

Иногда возникают ситуации, когда хочется задать вопрос "У чому тут підвох?" Однако само слово "підвох" – это калька с русского.

Сайт Словообразование предлагает свои соответствия на украинском: хитрість, пастка, підступ. О том, какие еще есть варианты, читайте в материале OBOZ.UA.

Украинская языковед с никнеймом slovoidka на своей странице в TikTok также предлагает такие варианты синонимов к слову "подвох":

  • підступ
  • каверза
  • пастка

По ее словам, выбирать, какое из этих слов лучше, нужно в зависимости от контекста предложения.

Так, фразу "В чем подвох?" на украинском можно сказать в нескольких вариантах:

  • У чому підступ?
  • У чому тут каверза?
  • Яка тут хитрість?
  • У чому тут пастка?

