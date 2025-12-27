Что такое 'посне масло' и как сказать правильно на украинском

Сеть всколыхнула дискуссия о том, что означает выражение "посне масло". В комментариях откликнулись люди из разных регионов страны, рассказывая, в каком значении это использовалось у них.

Видео дня

Под постом пользователя Марии Бондарчук большинство пишут о том, что так называли подсолнечное масло – то есть жир, который не имеет животного происхождения. На самом деле это действительно название любого масла, выделяемого из растений (семян, плодов), однако слово "посне" является русизмом, поэтому на украинском будет правильно говорить просто олія, или же уточнять: соняшникова, кокосова, оливкова и тому подобное.

"Кто слышал в детстве выражение "посне масло"? Мне бабушка говорила так: "Подай посне масло". И я делала это интуитивно зная", – пишет в своем посте пользователь и получает в ответ десятки воспоминаний о детстве – большинство рассказывают, что у них тоже так говорили старшие родственники. В частности речь идет о восточных и южных регионах страны: Одесской, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Луганской и Полтавской областях.

Как объясняют некоторые пользователи, так называли масло из-за того, что его можно было употреблять в пост, ведь оно растительного происхождения, тогда как есть сливочное масло тем, кто придерживался поста, было нельзя.

"В Николаеве так говорили. На подсолнечное масло, то с рынка, душистое, не рафинированное", "Луганщина так говорили также. Подсолнечное масло – это постное масло. Тот, кто постился, называл так масло, потому что его можно было есть во время поста, а сливочное нельзя было, потому что оно из молочка", – пишут в комментариях.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как правильно на украинском писать название праздничного ужина в канун Рождества: Святвечір или свят-вечір.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!