Святвечір или свят-вечір? Как правильно писать это слово на украинском: чаще всего делают две ошибки

Многие из украинцев допускают ошибки в написании названия праздничного ужина, который является традиционным в канун Рождества Христова. Чаще всего можно встретить два неправильных варианта: когда пишут через дефис (Свят-вечір) и когда пишут с маленькой буквы (святвечір).

Действительно, еще недавно можно было встретить написание слова свят-вечір именно через дефис – так писали украинские классики. Однако согласно украинскому правописанию правильно писать Святвечір – вместе и с большой буквы, пишет сайт Mova – ДНК нации.

"По Правописанию 2019 (§35) сложносокращенные слова (смешанные и составные аббревиатуры) и производные от них пишем вместе: Святвечір, потому что Святий вечір", – объясняют на сайте Online Corrector.

Дело в том, что название "Святвечір" является аббревиатурой, образованной из сокращенной основы: Свят (сокращение от Святий) и вечір.

