Как сказать на украинском "високосний рік"? Правильные варианты вас удивят
Год, который имеет на один день больше, чем обычный, то есть 366 дней вместо 365, в Украине чаще всего называют високосным. Однако это название является калькой с русского.
По словам филолога с никнеймом mariiamtutor, на украинском правильно говорить "переступний" или "касянів" год. Подробнее об этом она рассказывает в видео на своей странице в социальной сети TikTok.
Она указывает на то, что слово "перЕстУпнИй" может иметь троякое ударение – то есть правильно будет сказать как перЕступний, так и перестУпний" или "переступнИй".
Еще одним правильным названием в украинском языке является касянів рік – в честь святого Касьяна.
Редактор Ольга Васильева в своей посте на эту тему напоминает о словаре имени Гринченко – в нем слово "високосний" отсутствует.
"Как говорил профессор Пономарив, словарь Гринченко является мерилом украинскости слов. В нем нет русинизмов", – пишет языковед.
