Что такое 'бальон': значение диалектного слова

Диалекты украинского языка обогащают литературу новыми интересными словами, которые, впрочем, не всегда могут быть понятными тем, кто не является носителем этого языкового варианта. Так, например, в произведениях некоторых авторов из Галичины можно встретить интересное существительное "бальон" (ударение ставится на первый слог).

OBOZ.UA решил поинтересоваться, что означает это слово. А также как его можно употреблять.

На то, что это существительное означает, может указать его происхождение, а пришло оно из романских языков, где похожие лексемы описывают что-то круглое. Так французы словом ballon называют мяч (англичане у них это слово позаимствовали), а итальянцы говорят на воздушный шар ballone.

Как толкует словарь "Лексикон львовский: серьезно и в шутку", основным значением существительного "бальон" в галицких говорах тоже является мяч. Примеры находим в литературе: "На висоті становища був воротар Качмар (батько Качмаря віддав частину свого поля на "Вовчі" під спортовий майдан, "щоб хлопці мали де грати в бальон")", – писал футболист и спортивный журналист Александр Скоцень. Он родился во Львове, но после окончания Второй мировой войны, то есть почти сразу после перехода города под контроль советской власти, эмигрировал, в конце концов осев в Канаде. Таким образом его язык не попал под влияние русификации и сохранил черты местного галицкого колорита.

Существует также фразеологизм "бальона зробити", который означает "облапошить", "посмеяться", "обмануть", "высмеять". Если вы привыкли употреблять в этом значении русское "надуть", можете взять на вооружение этот галицизм, как более исконный и значительно более колоритный вариант с практически тем же значением. Этот же фразеологизм может иметь значение "убежать".

Конечно, называют словом "бальон" и воздушный шарик. В основном в уменьшительных формах "бальоник" или "бальончик".

А вот в уличном сленге львовяне почему-то называли так трамвай. "Даю тобі слово, що я до цепа ані слова не сказала. Я го залишила на лавці в Стрийськім парку, сіла на бальон і подула додому. Тільки він мене й бачив", – такую цитату можно встретить в произведениях Зенона Тарнавского, который был родом из Стрыя.

