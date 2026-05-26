Только не говорите 'на корточках': как будет правильно на украинском

Вы долго стояли, устали, но усесться удобненько негде, поэтому вы опускаетесь тазом почти на землю, согнув колени и держа весь вес тела на пальцах ног. Как вы назовете эту позу на украинском языке?

Сразу скажем, что вариант "сидеть на корточках" неправильный – в современных словарях его нет. Это калька с русского, которой лучше избегать. Поэтому OBOZ.UA попытался отыскать исконно украинский эквивалент.

Конечно, он нашелся без особых усилий. Ведь в нашем языке для этой позы существует специальное отдельное слово – "навпочіпки". Или его вариант "напочіпки". Это наречие буквально означает "согнув ноги в коленях и держась на пальцах ног". Никаких дополнительных предлогов или объяснений оно не требует.

Интересно, что эту позу также порой называют "сидіти карачки / карячки". И это при том, что "стояти навкарачки" будет означать уже совсем другое положение тела – стоя на коленях и руках. Его же описывают словом "рачки" (ударение на первом слоге) – Кстати, таким образом можно и стоять, и передвигаться. Так, например, делают маленькие дети, которые еще не научились держаться на ногах.

Итак, подытожим:

навпочіпки / напочіпки, сидіти карачки / карячки – это сидеть в глубоком приседе;

навкарачки либо рачки – это стоять или передвигаться на четырех конечностях.

Теперь калькированные выражения "сидіти на корточках" и "стояти на четверєньках" вам больше не понадобятся.

