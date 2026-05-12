Только не говорите 'знімати квартиру': как правильно назвать аренду жилья

Многие украинцы живут в арендованном жилье. Это распространенная мировая практика, то есть здесь мы ничем не отличаемся от западного мира в целом. А вот называть эту практику на украинском языке правильно до сих пор не научились.

Многие употребляют формулировку "знімати квартиру", но языковеды утверждают, что это калька с русского, и советуют ее избегать. OBOZ.UA выяснял, как лучше говорить вместо этого.

Ответ находим в справочнике по украинскому словоупотреблению "Неправильно – правильно", который составила Мария Волощак. Он советует пользоваться формулировкой "винаймати квартиру" Тем не менее, толковый словарь украинского языка тоже содержит значение "пользоваться чем-то за плату, не вступая во владение" для глагола "знімати". Языковеды связывают появление такого значения с влиянием русского языка, где такое значение действительно имеет глагол "снимать",

Впрочем, данное значение является далеко не первым и маркируется как разговорное. Тогда как для глагола "винаймати" это значение является и первым, и единственным. Также можно сказать "орендувати квартиру" – так тоже будет правильно.

