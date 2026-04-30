'Мати місце': как правильно заменить кальку с русского языка

Когда мы говорим о факте какого-то события, то нередко употребляем конструкцию "мати місце". Несмотря на то, что аналогичные словосочетания присущи другим языкам (французский – avoir lieu, английский – to take place и т.д.), в украинском языке это – неудачная калька, которой следует избегать.

На это указали авторы Telegram-канала "Correctarium — Українська мова". Они объяснили: эта изначально французская идиома при посредничестве русского языка перекочевала к нам. Еще и с точки зрения стилистики превратилась в канцеляризм.

Людям, которые хотят совершенствовать свою риторику, языковеды советуют избегать и калькирования с русского, и канцелярита. А значит выражение "мати місце" становится дважды нежелательным. И вот чем авторы канала советуют его заменять. Обратите внимание, насколько более естественными и легкими становятся предложения после изъятия из них этой конструкции.

Поряд з досягненнями мають місце й істотні недоліки. — Поряд з досягненнями є й істотні недоліки.

Этот список неполный. Вы можете подбирать заменители конструкции "мати місце" в соответствии с сутью и значением вашего высказывания.

Тем не менее, сочетать глагол "мати" с существительным "місце" вполне уместно, когда вы употребляете эту фразу в прямом смысле. Например:

Дуже важливо мати місце, де можна почуватись як удома.

Кожна річ має своє місце.



