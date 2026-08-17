Что такое «блуква»: значение редкого слова

Украинский язык сохранил немало древних слов, которые сегодня почти исчезли из повседневного обихода. Одно из них – "блуква".

Чаще всего его можно было услышать в сельской местности, где оно было связано с выпасом скота. OBOZ.UA рассказывает о значении этого слова.

"Блуква" – так называли пастбище, выгон или участок луга, куда выгоняли пастись скот. Обычно это было место недалеко от села, где в течение дня пасли коров, лошадей и других домашних животных.

Когда-то такие территории были привычной частью сельской жизни. В теплое время года скот регулярно выводили на луга, где он мог пастись на свежей траве.

Поэтому слово "блуква" могло хорошо запомниться людям, которые провели детство в деревне или приезжали на лето к бабушкам и дедушкам.

В современной литературной украинской речи слово "блуква" практически не используется. Оно сохранилось преимущественно в отдельных диалектах и в речи старших поколений.

Подобные слова постепенно выходят из повседневного употребления вместе с изменениями традиционного сельского быта. То, что раньше было привычной частью жизни почти каждой семьи, сегодня встречается значительно реже.

В то же время такие названия остаются интересной частью украинного языкового наследия. Они помогают лучше понять, как жили предыдущие поколения, чем занимались каждый день и насколько тесно их быт был связан с землей и хозяйством.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как правильно говорить — "прощай" или "прощавай".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.