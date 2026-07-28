'Прощай' или 'прощавай'? Как сказать по-украински правильно

Прощаться бывает очень грустно. Особенно, если не знаешь, как правильно сказать на украинском языке в таком случае – "прощай" или "прощавай".

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В соцсетях можно встретить мнение, что исконным является только вариант "прощавай", а "прощай" — это калька с русского языка. OBOZ.UA попытался разобраться, что тут к чему и действительно ли это так.

И первым, что пришло на ум, был текст баллады "Їхав козак за Дунай". В первом же куплете встречаем такие слова: "Їхав козак за Дунай, сказав: – Дівчино, прощай!". Как видим, это слово не является русизмом. Что, кстати, фиксирует и словарь Бориса Гринченко.

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А как быть с вариантом "прощавай"? Тот же словарь Гринченко содержит и его. И приводит как синоним к "прощай" именно в значении формулы вежливости при прощании. Итак, можно употреблять оба глагола – ни один из них не является русизмом. Предложения отказаться от варианта "прощай" являются чрезмерным пуризмом. Такая осторожность свойственна людям, которые не так давно перешли на украинский язык, но не очень оправдана.

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