Что такое "безалаберний" и какую ошибку часто допускают в этом слове
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Часто можно услышать, как человека, который относится к любым своим обязанностям без должного внимания и усердия, действует беспорядочно и хаотично, называют "безалаберним". Причем употребляют это слово именно тогда, когда говорят на украинском языке.
OBOZ.UA решил присмотреться к этому прилагательному повнимательнее. Мы выяснили, что оно означает, какую ошибку в нем часто допускают и стоит ли им пользоваться вообще.
Сначала поговорим об ошибке, которую в нем допускают при написании. В соцсетях можно встретить написание "безлаберний". Учитывая, что, согласно данным Викисловаря, прилагательное происходит от устаревшего русского существительного "алабор" (порядок, лад), видим, что в таком написании пропущена первая буква "а" в корне. Здесь следовало бы писать "безалаберний". То есть такой, который действует без порядка, не может навести лад в своих делах.
В этом же объяснении мы видим и зацепку, которая дает нам ответ на вопрос, стоит ли использовать это слово, если вы стремитесь грамотно говорить на украинском языке. Нет, не стоит.
Прилагательного "безалаберний" нет ни в 11-томном, ни в более позднем 20-томном академическом "Словаре украинского языка". А все потому, что это прямое заимствование из русского языка. Чистое проявление суржика.
Итак, основная ошибка, которую можно совершить со словом "безалаберний", – это, в принципе, его употребление. Вместо этого лучше воспользоваться такими вариантами:
- безладний;
- безтолковий (це слово розмовне);
- нерозторопний;
- нетямущий;
- нетямкий;
- йолоп;
- бевзь/бевзень;
- тюхтій.
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