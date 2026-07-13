Как правильно – 'відмінити' или 'скасувати'? Проверьте себя

Владельцы iPhone, которые пользуются украинским интерфейсом, время от времени попадают в одну и ту же ловушку. Их гаджет предлагает им выбрать "відмінити" действие или "скасувати". Из чего можно сделать вывод, что люди, занимавшиеся адаптацией iOS, не очень хорошо знают украинский язык.

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Между тем OBOZ.UA решил помочь вам разобраться в различиях значений этих слов. Они не просто не являются синонимами, их основное значение кардинально отличается.

Чаще всего в повседневной речи можно услышать именно глагол "відміняти" в значении "аннулировать, признавать недействительным". Наверное, для вас не станет сюрпризом, что это значение сформировалось под влиянием десятилетий русификации, ведь в русском языке именно такое значение имеет слово "отменять". Украинские словари указывают, что основным значением этого глагола является "делать кого-либо или что-либо иным; изменять".

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А вот в описанном выше значении лингвисты и справочная литература советуют употреблять глагол "скасовувати". Именно так мы говорим, когда имеем в виду признание или объявление чего-либо недействительным, аннулирование, ликвидацию. Итак, если бы ваш iPhone действительно хорошо знал украинский язык, он предложил бы вам "скасувати" действие, а не "відмінити" его.

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