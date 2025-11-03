Что такое 'брусника': как правильно перевести на украинский язык

Правильная и чистая украинская речь требует внимания к деталям, особенно когда речь идет о природных терминах и названиях. Многие до сих пор путаются, пытаясь перевести русские названия ягод, используя кальку или ошибочно заменяя одно слово другим.

Слово "брусника" является одним из таких примеров, прямой перевод которого часто вызывает вопросы среди говорящих. Чтобы избежать распространенных ошибок и обогатить свой словарный запас, стоит раз и навсегда запомнить аутентичные украинские соответствия.

Проект "Мова – ДНК нации" поделился четкими правилами, как назвать эти популярные ягоды, которые имеют ценные лечебные свойства.

Брусника (латинское название Vaccinium vitis-idaea) относится к наиболее ценным плодово-ягодным растениям. Ее яркие ягоды обладают массой лечебных свойств.

Уникальность этого растения заключается в том, что лекарственными считаются все его части: и ягоды, и листья, и стебли, и даже корневища. Раньше бруснику собирали только в лесах, но со временем ее начали выращивать в садах и на дачных участках.

Близкими родственниками брусники являются клюква, черника и голубика.

Как называть "бруснику" на украинском языке

Чтобы говорить на украинском правильно и точно, запомните правильные переводы самых популярных ягод, которые часто путают:

Брусника – брусниця

Черника – чорниця

Клюква – журавлина

Голубика – лохина

Крыжовник – аґрус

Клубника – полуниця

Земляника – суниця

Ежевика – ожина

Смородина – білі або червоні порічки, смородина (чорні ягоди).

