Что такое буремний, пашіти, осоружний на украинском: эти слова будут на НМТ 2026

Одним из заданий по предмету украинского языка на Национальном мультипредметном тесте (НМТ) является подобрать правильное значение слова из предложенных. Довольно часто слова попадаются такие, что многие раньше их не слышали или не использовали в ежедневном употреблении.

Филолог и преподаватель, которая готовит детей к НМТ, Виктория Николаевна на своей странице в TikTok назвала 5 слов, которые могут встретиться на экзамене. Среди них: буремний, пашіти, осоружний.

Пять слов и их значения, которые стоит запомнить до НМТ 2026:

Брунатний – это коричневый цвет;

Буремний – это бурный;

Пашіти – быть румяным, краснеть;

Осоружний – это отвратительный;

Строкатий – это разноцветный.

