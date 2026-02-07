'ЛАте, щоб не спати, а нАчинка в круасАнчику'. Как запомнить ударения: сеть покорил метод, который пригодится на НМТ 2026

Учительница и репетитор по украинскому языку Анна Качмар, которая готовит выпускников к Национальному мультипредметному тесту (НМТ), поделилась интересным способом, как запомнить правильные ударения. Ее метод заключается в запоминании с помощью ассоциаций.

Она опубликовала видео в социальной сети TikTok, которое собрало уже более 40 тысяч просмотров. К каждому сложному слову, где можно перепутать ударение, она предлагает варианты, благодаря которым легче справиться с заданием.

"з А стібка-з А кладка-з А гадка;

в И сіти, бо в И сь;

близьк И й – низьк И й;

дов І дник – пропов І дник;

безпринц И пний – ц И п, ц И п, ц И п;

д А но – р А но;

л А те, щоб не сп А ти;

к У рятина, бо к У рка;

нов И й-стар И й;

залиш И ти – ш И ти, ш И ти;

визв О льний – в О ля;

бурштин О вий – різнокольор О вий;

зароб І ток-д І ток;

агрон О мія, бо агрон О м;

в И пав – в И падок;

дич А віти – ч А до;

в И сить – в И трата;

к И шка – м И шка;

в І рші – г І рші;

н А чинка в круас А нчику;

багатораз О вий – принцип О вий;

обіц Я нка-цяц Я нка;

заст О порити, бо ст О п", – написала она под постом.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что тест из демоварианта НМТ по украинскому языку 2026 запутала сеть.

