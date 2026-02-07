"ЛАте, щоб не спати, а нАчинка в круасАнчику". Как запомнить ударения: сеть покорил метод, который пригодится на НМТ 2026
Учительница и репетитор по украинскому языку Анна Качмар, которая готовит выпускников к Национальному мультипредметному тесту (НМТ), поделилась интересным способом, как запомнить правильные ударения. Ее метод заключается в запоминании с помощью ассоциаций.
Она опубликовала видео в социальной сети TikTok, которое собрало уже более 40 тысяч просмотров. К каждому сложному слову, где можно перепутать ударение, она предлагает варианты, благодаря которым легче справиться с заданием.
"зАстібка-зАкладка-зАгадка;
вИсіти, бо вИсь;
близькИй – низькИй;
довІдник – проповІдник;
безпринцИпний – цИп, цИп, цИп;
дАно – рАно;
лАте, щоб не спАти;
кУрятина, бо кУрка;
новИй-старИй;
залишИти – шИти, шИти;
визвОльний – вОля;
бурштинОвий – різнокольорОвий;
заробІток-дІток;
агронОмія, бо агронОм;
вИпав – вИпадок;
дичАвіти – чАдо;
вИсить – вИтрата;
кИшка – мИшка;
вІрші – гІрші;
нАчинка в круасАнчику;
багаторазОвий – принципОвий;
обіцЯнка-цяцЯнка;
застОпорити, бо стОп", – написала она под постом.
