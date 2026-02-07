"ЛАте, щоб не спати, а нАчинка в круасАнчику". Как запомнить ударения: сеть покорил метод, который пригодится на НМТ 2026

'ЛАте, щоб не спати, а нАчинка в круасАнчику'. Как запомнить ударения: сеть покорил метод, который пригодится на НМТ 2026

Учительница и репетитор по украинскому языку Анна Качмар, которая готовит выпускников к Национальному мультипредметному тесту (НМТ), поделилась интересным способом, как запомнить правильные ударения. Ее метод заключается в запоминании с помощью ассоциаций.

Она опубликовала видео в социальной сети TikTok, которое собрало уже более 40 тысяч просмотров. К каждому сложному слову, где можно перепутать ударение, она предлагает варианты, благодаря которым легче справиться с заданием.

Астібка-зАкладка-зАгадка;

вИсіти, бо вИсь;

близькИй – низькИй;

довІдник – проповІдник;

безпринцИпний – цИп, цИп, цИп;

дАно – рАно;

лАте, щоб не спАти;

кУрятина, бо кУрка;

новИй-старИй;

залишИти – шИти, шИти;

визвОльний – вОля;

бурштинОвий – різнокольорОвий;

заробІток-дІток;

агронОмія, бо агронОм;

вИпав – вИпадок;

дичАвіти – чАдо;

вИсить – вИтрата;

кИшка – мИшка;

вІрші – гІрші;

нАчинка в круасАнчику;

багаторазОвий – принципОвий;

обіцЯнка-цяцЯнка;

застОпорити, бо стОп", – написала она под постом.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что тест из демоварианта НМТ по украинскому языку 2026 запутала сеть.

