Что такое 'чарунка': значение слова, которое часто путают

Есть в украинском языке красивое слово "чари" – оно описывает что-то волшебное или чрезвычайно привлекательное. А есть слово "чарунка", которое, несмотря на созвучность, не имеет никакого отношения к магии.

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OBOZ.UA рассказывает, что означает существительное "чарунка". И почему вы вполне можете ввести его в свой активный словарь и регулярно употреблять в ежедневной речи.

Итак, толковый словарь объясняет, что "чарунка" – это не волшебница, как может показаться неопытному говорящему. Это полный синоним слова "комірка". То есть речь идет о углублении, отверстии или гнезде среди многих подобных, расположенных на одной плоскости, в сети и тому подобном.

Часто в этом значении можно услышать слово "ячейка". Однако его употреблять не стоит, если вы хотите разговаривать на чистом украинском. Ведь это русское существительное – в украинских словарях его нет.

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Но о чем конкретно мы можем сказать слово "чарунка"? Например, о почтовом ящике или почтомате = письма и посылки в таком устройстве хранятся в "комірках" либо же "чарунках". Так же можно назвать углубление в лотке для яиц или в форме для льда. Клеточка в рабочей таблице – это тоже "чарунка", как и углубление в пчелиных сотах. А еще окошко в адвент-календаре. Как видим, "чарунки" окружают нас везде. Так почему бы не начать называть их красиво и даже немножко поэтично?

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