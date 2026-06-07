Не 'плесень': как правильно говорить на украинском языке

В разговорной речи слово "плесень" до сих пор можно услышать довольно часто. Его употребляют, когда говорят об испорченных продуктах, влажных стенах, темных пятнах в ванной комнате или неприятном налете в подвале. Однако это русизм, которого лучше избегать.

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Слово "плесень" не относится к литературному украинскому языку. OBOZ.UA рассказывает, как правильно перевести эту лексему.

Нормативный украинский аналог – пліснява. Так называют грибковый налет, который появляется во влажной среде на продуктах, предметах или поверхностях.

Также правильным является слово цвіль. Оно тоже означает грибковый налет, но в быту чаще употребляется тогда, когда речь идет о стенах, потолке, ванной комнате, подвале или других влажных местах в доме.

Пліснява возникает там, где есть избыточная влага, плохая вентиляция и благоприятные условия для развития микроскопических грибов. Она может иметь разный цвет – белый, серый, зеленый или черный.

Чаще всего плісняву можно увидеть на продуктах питания: хлебе, овощах, фруктах, ягодах, варенье или сыре. Если пища покрылась плесенью, ее обычно не стоит употреблять, ведь грибок может проникать глубже, чем кажется на первый взгляд.

В помещениях цвіль часто появляется на стенах, потолке, в ванной комнате, подвале, возле окон или в углах, где скапливается конденсат. Ее появлению способствуют сырость, недостаточное проветривание и плохое утепление.

Поэтому правильно говорить:

на хлібі з’явилася пліснява;

варення вкрилося пліснявою;

у ванній з’явилася цвіль;

стіна вкрилася пліснявою;

потрібно позбутися цвілі в приміщенні.

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