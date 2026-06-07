Не "плесень": как правильно говорить на украинском языке
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В разговорной речи слово "плесень" до сих пор можно услышать довольно часто. Его употребляют, когда говорят об испорченных продуктах, влажных стенах, темных пятнах в ванной комнате или неприятном налете в подвале. Однако это русизм, которого лучше избегать.
Главные истории дня
Слово "плесень" не относится к литературному украинскому языку. OBOZ.UA рассказывает, как правильно перевести эту лексему.
Нормативный украинский аналог – пліснява. Так называют грибковый налет, который появляется во влажной среде на продуктах, предметах или поверхностях.
Также правильным является слово цвіль. Оно тоже означает грибковый налет, но в быту чаще употребляется тогда, когда речь идет о стенах, потолке, ванной комнате, подвале или других влажных местах в доме.
Пліснява возникает там, где есть избыточная влага, плохая вентиляция и благоприятные условия для развития микроскопических грибов. Она может иметь разный цвет – белый, серый, зеленый или черный.
Чаще всего плісняву можно увидеть на продуктах питания: хлебе, овощах, фруктах, ягодах, варенье или сыре. Если пища покрылась плесенью, ее обычно не стоит употреблять, ведь грибок может проникать глубже, чем кажется на первый взгляд.
В помещениях цвіль часто появляется на стенах, потолке, в ванной комнате, подвале, возле окон или в углах, где скапливается конденсат. Ее появлению способствуют сырость, недостаточное проветривание и плохое утепление.
Поэтому правильно говорить:
- на хлібі з’явилася пліснява;
- варення вкрилося пліснявою;
- у ванній з’явилася цвіль;
- стіна вкрилася пліснявою;
- потрібно позбутися цвілі в приміщенні.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему на украинском языке неправильно говорить "знімати квартиру" и как выражаться правильно.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.