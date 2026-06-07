Что такое "далебі" и "рамено"? 5 редкоупотребляемых слов на НМТ 2026
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Одним из типов заданий Национального мультипредметного теста (НМТ) в блоке по украинскому языку являются редкоупотребляемые и устаревшие слова. И какие из них могут встретиться во время экзамена в 2026 году рассказала блогер и репетитор Даша, которая готовит абитуриентов к нему.
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В своем TikTok она опубликовала ролик с пятью такими лексемами и объяснила, что они означают. Также репетитор правильно произнесла ударения во всех словах – что тоже важно, ведь задания и такого типа встречаются на НМТ. И вот эти слова.
Далебі́ – это вставное слово, которое означает "по правде говоря", "действительно", "действительно", "на самом деле". Например: "Далебі, я цього не знав".
Осо́ння – так называют незатененное место, которое освещается и обогревается солнцем. "Сісти на осонні".
Раме́но – поэтический синоним к слову "плечо"; устаревшее название этой части тела, которое сейчас используется в художественных текстах высокого стиля.
Либо́нь – вставное слово, которое выражает неуверенность, сомнение и означает "кажется", "видимо", "как будто", "словно".
Де́щиця – это небольшое, незначительное количество чего-либо или какая-то мелочь. Например: "залишилася дещиця роботи".
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