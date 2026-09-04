Что такое "дармовис"? Это старинное украинское слово знают немногие

Вполне вероятно, что вам было непросто запомнить, как правильно писать – "брелки" или "брелоки". А что, если мы предложим вам существительное, которое навсегда решит для вас данный вопрос?

В украинском языке есть исконное и вполне понятное слово, способное полностью заменить этот сложный для запоминания термин. OBOZ.UA полистал словари и нашел для вас слово "дармовис".

Как несложно догадаться, оно означает что-то, что висит без дела, то есть "дарма". Прямо как брелок на ваших ключах. Или как подвеска на цепочке, надетой на шею. Или хрустальное украшение на люстре. Любой предмет, единственная задача которого – висеть, покачиваться и украшать собой пространство, – это "дармовис".

Есть у него и переносное значение: бездеятельный человек, разгильдяй. Что перекликается с молодежным сленгом и его понятием "зависати" – бездельничать, прожигать время в каком-то месте.

И хотя словари отмечают существительное "дармовис" как редко употребляемое и разговорное, все же оно достаточно колоритное и точное, а значит, заслуживает места в вашей повседневной речи. Также его можно заменить такими синонимами:

підвісок;

підвіска;

привіска;

дармовіс.

Или, если во втором значении:

ґава;

розтелепа;

розвеза;

солопій;

витріщака;

шлапак;

нестелепа;

розвора;

продавець витрішок.

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