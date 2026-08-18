Какой это – "карміновий" цвет? Мы видим его в колбасах и косметике

Листая литературу – как украиноязычную, так и переводную – в описаниях красивых женщин можно встретить такой своеобразный штамп, как "карминовые губы". Очевидно, речь идет об оттенке красного. Но какой именно цвет так называют на украинском языке?

На самом деле это довольно конкретный оттенок. А его название указывает на происхождение пигмента. OBOZ.UA разбирался, что здесь к чему. И как к карминовому цвету относится название летнего месяца "червень".

Итак, существительное "кармин", которое дало прилагательное для обозначения цвета, происходит от арабского kirmiz, то есть кошениль. Это небольшое насекомое, из которого еще много веков назад люди научились добывать красно-пурпурный краситель. По своим качествам изготовленный из кошенили пигмент превосходил все другие органические красные красители. Он был ярким, стойким и равномерно окрашивал ткань. Поэтому карминовый цвет стал символом власти и богатства.

Кстати, в Европе кармин стал распространяться, когда его привезли из-за океана после завоевания земель Южной Америки. Там производство карминового пигмента было налажено благодаря кошенили, в изобилии обитающей на кактусах. Испанцы, присвоившие себе технологию его изготовления, некоторое время держали ее в секрете от других стран Европы, а краситель был вторым по стоимости экспортным товаром из Америки после серебра.

Поскольку краситель имеет органическое происхождение, его вполне безопасно добавлять и в косметику, и даже в пищу. Именно поэтому одни из первых помад были именно карминового цвета (вспомним штамп с губами). А сейчас синтетический пищевой аналог можно встретить даже в колбасе. Его добавляют, чтобы продукт имел аппетитный розовый цвет, а не сероватый, каким становится на самом деле вареное мясо.

Кстати, на территории современной Украины издавна существовала собственная технология изготовления карминового пигмента. Которая, между прочим, оставила весьма заметный след и в украинском языке. Краситель на наших землях добывали из польского червца – это родственник мексиканской кошенили, обитающий на корнях наших местных растений. Сезон сбора насекомых приходился на начало лета. Именно поэтому в украинском языке первый его месяц называется "червень". То есть "червоний" – это цвет червца, а "червень" – это время, когда их собирают. А не наоборот.

Ранее OBOZ.UA объяснял, какие цвета скрываются под названиями "кубовий" и "кармазиновий".

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