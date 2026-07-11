Что такое 'дитинець' и почему это слово было лишним на НМТ по украинскому языку

Среди заданий НМТ этого года в разделе по украинскому языку было задание на поиск лишнего существительного среди перечисленных. Все они оканчивались суффиксом -ець: "видавець", "промовець", "дитинець" и "співець"

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Объяснить, какое из них выбивается из общей логики, взялась репетитор по имени Анна, которая ведет TikTok под ником @repetytorka.anna. Она рассказала, что означает этот самый суффикс, который мы видим во всех перечисленных существительных.

"В словах "видавець", "промовець" и "співець" суффикс -ець используется для того, чтобы обозначить лицо по роду деятельности", – сказала репетитор. А вот "дитинець", по ее словам, – это центральная часть древнерусского города, которая была укреплена стенами.

Происхождение такого названия языковеды связывают с существительным "дитина". Ведь именно в этой части города в Древней Руси могли жить в безопасности дети того, кто управлял городом.

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Кстати, Большой толковый словарь современного языка приводит еще одно значение существительного "дитинець", правда, отмечая его как разговорное. Это болезненное состояние у беременных женщин и маленьких детей, сопровождающееся судорогами и потерей сознания.

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