Что такое 'клямка' и зачем ее целуют: объяснение интересного украинского фразеологизма

Бывают довольно буквальные фразеологизмы, такие как "сделать первый шаг" или "играть с огнем" – они довольно точно описывают то, что имеют в виду. Но в украинском языке есть устоявшиеся выражения, из смысла которых вообще ничего нельзя понять – их нужно просто знать.

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Именно таким является выражение "поцілувати клямку", которое наиболее распространено в Галичине. OBOZ.UA разбирался, что же такое эта загадочная "клямка" и в каких ситуациях ее целуют. И в процессе выяснил немало интересного.

Итак, по своему основному значению клямка – это пластинка с рычажком, которой закрывают и открывают двери, калитку и т. п. На нее еще можно накинуть крючок, а то и навесной замок для надежности.

Но словарь галицизмов "Лексикон львівський: поважно і на жарт" несколько иначе толкует это существительное. В нем указывается, что речь идет о дверной ручке. И в этой же статье объясняет наш фразеологизм. "Поцілувати клямку" означает оказаться перед закрытой дверью, не застать никого в оговоренном месте. Более распространенным вариантом этого выражения является "поцілувати замок". Ведь что вам еще остается в такой ситуации, когда о вашей встрече забыли?

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Интересно, что в современном сленге слово "клямка" имеет еще одно значение. Этим существительным описывают крах, неудачное завершение чего-либо. Отсюда и угроза "тобі клямка". А также выражение "клямка впала", которым описывают отклонения в поведении человека, некую неадекватность.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как можно перевести на украинский язык слово "нерукопожатный" и нужно ли это делать вообще.

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