Как сказать на украинском 'нерукопожатный': есть несколько вариантов

Сложнее всего переводить с одного языка на другой новые слова — их ещё называют неологизмами. Так, например, закономерно возникают трудности с переводом на украинский язык русского прилагательного "нерукопожатный".

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Это слово настолько новое, что его не успели зафиксировать академические словари. Поэтому и проблемы с его переводом понятны. OBOZ.UA собрал мнения о том, как это можно сделать. И нужно ли вообще.

Самым ранним примером употребления прилагательного "нерукопожатный" в русскоязычных произведениях иногда называют статью писателя Григория Климова от 1981 года. Этим прилагательным он описывал отношения диссидента Александра Солженицына и президента США Джеральда Форда. Хотя исследователи и предполагают, что могли быть и более ранние примеры — даже в 1960-70-х годах. Слово оказалось удачным, прижилось в русском языке и часто использовалось для описания отношения советской власти к своим оппонентам – диссидентам. Таких людей делали изгоями общества, личностями настолько токсичными, что даже руку пожать страшно.

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И здесь мы видим причину, почему данное прилагательное так сложно перевести на украинский язык. Мы называем этот жест приветствия "рукостискання". Само по себе слово довольно длинное и громоздкое, а образование от него прилагательного вроде "нерукостискальний" и даже более короткого "нерукостисний" вообще делает его несуразным

Поэтому возникла мысль подойти к этому жесту с другой стороны и сказать "нерукоподатний". То есть тот, кому не стоит подавать руку при встрече. Значение получается аналогичным, несмотря на противоположный подход.

Среди предложений, чем можно передать подобное значение, находим также прилагательное "нехтуваний", то есть тот, кем по тем или иным причинам пренебрегают. Кроме того, учитывая, что нерукопожатным называют человека, запятнавшего себя плохим поведением, предлагают переводить это слово как "не гідний" либо "зневажений". Можно использовать и описательную конструкцию "такий, що й руки не подаси".

Впрочем, украинский журналист и поэт Валентин Бендюг выражал сомнение в целесообразности попыток перевести это прилагательное вообще. Он называл слово "нерукопожатный" проявлением "русского газетно-интернетного сленга", который вряд ли стоит переносить в украинский язык. А для передачи этого же значения предлагал прилагательные "знехтуваний", "ігнорований", "погорджуваний", "зацураний", "упосліджуваний" или "упосліджений".

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