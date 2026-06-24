Правильно ли говорить 'лобове скло': как на самом деле называется эта часть автомобиля

Не все советы популяризаторов украинского языка одинаково полезны. Ведь подобные блогеры порой из-за горячего желания избавиться от русизмов предлагают выбросить из своего словарного запаса лексемы и фразы, которые этого отнюдь не заслуживают. Например, так произошло со словосочетанием "лобове скло".

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В соцсетях можно встретить совет отказаться от этого варианта в пользу сочетания "вітрове скло". OBOZ.UA решил доказать, что это слишком радикальный шаг.

Прежде всего, заглянем в толковый словарь, чтобы узнать, что означает прилагательное "лобовий". И увидим там значение "направленный прямо перед собой, в лоб; фронтальный". А автомобильное стекло, о котором идет речь, именно таким образом и расположено. К тому же тип ДТП, когда машины сталкиваются передними частями – именно теми, где расположено наше стекло – тоже называют "лобовим зіткненням". Следовательно, нет никаких причин исключать из описания данной детали рассмотренное нами прилагательное – оно подходит для неё идеально.

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Если долистать этот же словарь до статьи "скло", то там в примерах можно увидеть оба варианта словосочетания – и "вітрове скло", и "лобове". Первое описывает функцию защиты от ветра. Даже в машинах с откидным верхом его не убирают, в частности, для того, чтобы в лицо не били потоки воздуха. Второе – расположения спереди для удобного обзора дороги. В таком значении его можно назвать ещи и "оглядовим".

Итак, подведем итог: нет никаких оснований исключать из своего лексикона понятие "лобове скло". Но если вам захочется назвать его "вітровим", в этом тоже не будет ошибки. Ведь понятия "лобове скло", "вітрове скло" и "оглядове скло", когда мы говорим о детали автомобиля, являются синонимами.

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