Как правильно по-украински – 'рудий' или 'рижий'? Ответ удивит

Иногда борьба за чистоту украинского языка приводит к тому, что мы начинаем выбрасывать из своего словаря слова, которые этого никак не заслуживают. Например, можно услышать мнение, что теплый цвет в гамме от красновато-желтого до оранжево-коричневого можно называть только "рудим", а никак не "рижим".

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Впрочем, авторы Telegram-канала "Correctarium – Українська мова" указывают: на самом деле это не так. Оба прилагательных вполне присущи нашему языку, а отказ от какого-либо из них только из-за сходства с русским аналогом является неоправданным самоограничением.

Однако лингвисты отмечают, что сфера употребления этих слов все же несколько различается. "В современном литературном языке "рудий" – стилистически нейтральная лексема, тогда как "рижий" имеет разговорную окраску. Но от обоих прилагательных имеем ряд производных: "рудяк" (что-то рыжее; дефективное зерно); "Рудько" (кличка животных); "рижик", или "рижок" (гриб); "рижій" (растение) и др.", – говорится в сообщении.

Интересно, что прилагательное "рыжий" встречается в классической украинской литературе:

Почав [шинкар] чухати рижу, довгу, клочкувату бороду (Панас Мирный);

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З березнику назустріч шкандиба рижа кобила, коростява та сапата (Григорий Квитка-Основьяненко);

В рижих зіницях заліг важкий сум (Василий Козаченко).

Итак, вы можете свободно называть своего кота или собаку "рижим", или возмущаться чем-то с помощью фразеологизма: "Я що, рижий?" Ошибкой такое употребление слова не станет.

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