Как правильно: 'цвітна капуста' или 'кольорова'?

На чем только не хайпуют в соцсетях. Скажем, продавщица овощей из Кропивницкого пожаловалась, будто на нее заявили в полицию из-за ценника с надписью "цвітна капуста". Мол, она ущемляет украинский язык и подписывает товар с ошибками, а на самом деле там должно было быть "кольорова".

Видео дня

Комментаторы ролика в TikTok высказали предположение, что вся эта история может быть вымышленной – по крайней мере, никаких подтверждений, кроме слов продавщицы, она не имеет. Тем не менее, мы в OBOZ.UA решили воспользоваться этим видео, как поводом поговорить о том, действительно ли все в порядке с названием "цвітна капуста" и стоит ли его употреблять, если вы хотите избегать лексических ошибок и кальки с русского.

Итак, начнем с того, что слово "цвітна" в названии сорта капусты является производным от существительных "цвіт" и "суцвіття". Ведь именно эта часть данного растения употребляется в пищу. При этом соцветия эти имеют в основном зеленовато-белый цвет, поэтому назвать такую капусту "кольоровою" язык не повернется. Хотя существуют и фиолетовый, розовый, зеленый и оранжевый разновидности овоща, но это уже гибриды или искусственно выведенные разновидности с высоким содержанием некоторых полезных веществ. Основной сорт растения выраженной окраски не имеет.

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Вот и получается, что люди, которые исправляют "цвітна" на "кольорова" (а такие в жизни действительно встречаются), просто делают это от чрезмерно сильного стремления говорить на чистом украинском. Не будем их за это намерение осуждать, просто призовем не делать от таких стараний лишних ошибок.

Кстати, "цвітна" – это не единственное название этой разновидности капусты. На украинском языке ее также можно назвать "кучерявою" или "квітною". Или даже просто "цвітухою" – это слово также вполне присуще украинскому языку.

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