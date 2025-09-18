Что такое дуальное образование, на которое МОН делает ставку в 2026 году

В Украине планируется системное внедрение дуальной формы обучения в учреждениях высшего образования с 2026 года. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко во время первой пленарной сессии "Единство и взаимодействие ради будущего украинского образования" на Украинском форуме качества образования UQAF-2025".

Видео дня

В рамках внедрения дуального образования вузы должны сформировать дорожные карты программ, а бизнес и государственные предприятия смогут подавать технические задания. Об этом говорится на официальном сайте образовательного ведомства.

"Работодатели и госпредприятия обеспечат места обучения на производстве, наставничество и совместное оценивание результатов; приоритетные направления – специальности для восстановления: инженерия, энергетика, ИТ/кибербезопасность, логистика, строительство, агропищевые технологии, медицина. Дуальное образование должно стать новой нормой уже в 2026 году", – подчеркнул заместитель министра.

Что такое дуальное образование

Дуальная форма обучения сочетает теоретическое обучение в учебных заведениях с практической подготовкой на реальных рабочих местах на предприятиях. Этот формат обучения предусматривает сотрудничество между образовательными учреждениями, студентами и работодателями, позволяя получать практический опыт, профессиональные навыки и получать оплату за свою работу во время обучения.

Как работает дуальное образование

Студенты часть времени проводят в аудиториях, изучая теоретический материал, а другую часть – непосредственно на предприятиях, где они выполняют должностные обязанности, соответствующие их специальности.

Работа студентов по дуальной форме является оплачиваемой, что является обязательным условием, хотя сумма заработка зависит от договоренностей между студентом и работодателем.

Преимущества дуальной формы обучения

Практические навыки: получение непосредственно на рабочем месте.

получение непосредственно на рабочем месте. Карьерные перспективы: студенты получают ценные знания и навыки, что повышает их конкурентоспособность на рынке труда.

студенты получают ценные знания и навыки, что повышает их конкурентоспособность на рынке труда. Мотивация: получение заработка и непосредственная причастность к профессиональной деятельности мотивируют студентов к обучению.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как распределили бюджетные места в аспирантуре в 2025 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!