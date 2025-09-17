Впервые по новой формуле: как распределили бюджетные места в аспирантуре в 2025 году

Министерство образования и науки распределило почти 5 тысяч бюджетных мест в аспирантуре в 2025 году. Впервые был применен критериальный подход.

Видео дня

Об этом сообщается на официальном сайте образовательного ведомства. Особенностями критериального подхода является учет ряда показателей успешности деятельности высших учебных заведений в сфере науки и подготовки и аттестации специалистов.

В частности, это касается количества выпускников-магистров и успешных защит диссертаций на соискание ученой степени доктора философии по соответствующей отрасли знаний (специальности), количество аккредитованных образовательно-научных программ, объемы поступлений в общий и специальный фонды по результатам выполнения научных и научно-технических работ.

Также учитываются результаты государственной аттестации по научному направлению вуза, позиции университетов в наиболее престижных международных рейтингах, участие в международных проектах и т.д.

В то же время вузы самостоятельно распределяют доказанный объем между образовательно-научными программами в пределах области знаний или "регулируемой" специальности. Данные также вносятся в Единую электронную базу по вопросам образования.

В 2025 году произошло сокращение государственного заказа на места в аспирантуру, которое составляет примерно 17%. Наиболее существенно это коснулось области "Бизнес, администрирование и право".

В то же время в отраслях "Естественные науки, математика и статистика", "Информационные технологии", "Инженерия, производство и строительство" прошлогодние объемы государственного заказа были сохранены.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что названы две самые популярные специальности в магистратуре в 2025 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!