Названы две самые популярные специальности на магистратуре в 2025 году

Самыми популярными специальностями по количеству поданных заявлений в магистратуру в 2025 году стали "Психология" и "Право". Так, из 197 тысяч заявлений почти каждое девятое подано на эти специальности.

Видео дня

Об этом сообщает Освіта.ua, ссылаясь на статистику Министерства образования и науки. Так, Психологию выбрало 23 223 студента, а Право 21 616.

Третье место по популярности занимает "Менеджмент" – 14 581 заявление. Также в пятерку лидеров вошли "Среднее образование" – 11 453 заявления" и "Компьютерные науки" – 9 198 заявлений.

Самым сложным экзаменом при поступлении на магистратуру стал предмет "Учет и финансы". Из более 3400 абитуриентов, которые сдавали Единый профессиональный вступительный экзамен, только 231 абитуриент сдал тест на более 150 баллов.

Самым легким экзаменом оказалось "Языкознание": из 4238 участников 2277 поступающих сдали его более чем на 150 баллов – 54%.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой вступительный экзамен в магистратуру был самым легким в 2025 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!