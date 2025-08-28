Назван самый сложный экзамен при поступлении на магистратуру-2025

Самым сложным экзаменом в магистратуру стал предмет "Учет и финансы". Из более 3400 абитуриентов, которые сдавали Единый профессиональный вступительный экзамен, только 231 абитуриент сдал тест на более 150 баллов.

Об этом сообщает Освіта.ua, ссылаясь на данные Министерства образования и науки. В то же время самым легким экзаменом оказалось "Языкознание": из 4238 участников 2277 поступающих сдали его более чем на 150 баллов – 54%.

Более 31 тысячи поступающих в магистратуру получили рекомендацию о зачислении на бюджет. Участие во вступительной кампании в магистратуру в этом году принимали почти 105 тысяч человек, которые подали почти 247 тысяч заявлений о поступлении. Каждый абитуриент имел возможность получить только одну рекомендацию на бюджетное по одному заявлению.

Для зачисления на обучение нужно до 18:00 30 августа подтвердить выбор места обучения, выполнить требования к зачислению и заключить договор об обучении.

Подтвердить выбор места обучения можно онлайн через наложение КЭП, в частности Дія.Підпис, или лично в учебном заведении. Зачисление студентов на бюджетное обучение состоится до 1 сентября, по контрактной форме – 1 сентября.

Предметный тест по учету и финансам проходили поступающие на специальности D1 "Учет и налогообложение", D2 "Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок" (отрасль знаний D "Бизнес, администрирование и право").

