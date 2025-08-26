В Украине резко уменьшилось количество поступающих в магистратуру

В Украине в 2025 году сократилось количество абитуриентов, которые планируют учиться в магистратуре, почти втрое по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствует статистика количества абитуриентов, подавших заявления в электронной и бумажной форме.

В этом году заявления на поступление в магистратуру подало 92 тысячи человек, тогда как в 2024 году абитуриентов было более 130 тысяч. Об этом сообщает Освіта.ua.

Всего в 2025 году поступающие подали почти 200 тысяч заявлений, то есть каждый поступающий в среднем использовал лишь 2-3 заявления из возможных 15. В прошлом году абитуриентами было подано 274,5 тысяч заявлений.

Напомним, каждый третий студент не явился на сдачу экзамена для поступления на магистратуру по экономике в 2025 году. В то же время прошли тестирование 3 618 поступающих – 66,2%, не преодолели вступительный порог 140 участников. Это наибольшее количество поступающих в магистратуру, которые не пришли на прохождение экзамена.

На втором месте по неявке стала специальность Управление и администрирование – 26,1% поступающих не пришли на экзамен. Всего его сдало 12 024 поступающих (73,1%), не преодолели вступительный порог – 108 участников.

