Каждый третий не явился на экзамен: стал известен тревожный факт о поступлении на магистратуру по экономике-2025
Каждый третий студент не явился на сдачу экзамена для поступления на магистратуру по экономике в 2025 году. В то же время прошли тестирование 3 618 поступающих – 66,2%, не преодолели вступительный порог 140 участников.
Такие данные сообщил председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. Это наибольшее количество поступающих в магистратуру, которые не пришли на прохождение экзамена.
На втором месте по неявке стала специальность Управление и администрирование – 26,1% поступающих не пришли на экзамен. Всего его сдало 12 024 поступающих (73,1%), не преодолели вступительный порог – 108 участников.
Третья – Учет и финансы, на экзамен не явилось 25,12% поступающих, экзамен сдало 3 406 студентов (67,4%), не преодолели вступительный порог – 372 участника (7,4%).
Далее специальности расположились в такой последовательности:
Педагогика
- Сдали экзамен – 12 802 поступающих (76,6%)
- Не явились на тестирование – 22,9%
- Не преодолели вступительный порог – 79 участников (0,47%)
Психология
- Сдали экзамен – 7 357 поступающих (77,9%)
- Не явились на тестирование – 21,3%
- Не преодолели вступительный порог – 63 участника (0,66%)
Информационные технологии
- Сдали экзамен – 9 582 абитуриента (78,8%)
- Не явились на тестирование – 19,8%
- Не преодолели вступительный порог – 158 участников (1,3%)
Политология
- Сдали экзамен – 2053 абитуриента (82,7%)
- Не явились на тестирование – 16,8%
- Не преодолели вступительный порог – 10 участников (0,4%)
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