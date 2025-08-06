Каждый третий не явился на экзамен: стал известен тревожный факт о поступлении на магистратуру по экономике-2025

Каждый третий студент не явился на сдачу экзамена для поступления на магистратуру по экономике в 2025 году. В то же время прошли тестирование 3 618 поступающих – 66,2%, не преодолели вступительный порог 140 участников.

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Такие данные сообщил председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. Это наибольшее количество поступающих в магистратуру, которые не пришли на прохождение экзамена.

На втором месте по неявке стала специальность Управление и администрирование – 26,1% поступающих не пришли на экзамен. Всего его сдало 12 024 поступающих (73,1%), не преодолели вступительный порог – 108 участников.

Третья – Учет и финансы, на экзамен не явилось 25,12% поступающих, экзамен сдало 3 406 студентов (67,4%), не преодолели вступительный порог – 372 участника (7,4%).

Далее специальности расположились в такой последовательности:

Педагогика

Сдали экзамен – 12 802 поступающих (76,6%)

Не явились на тестирование – 22,9%

Не преодолели вступительный порог – 79 участников (0,47%)

Психология

Сдали экзамен – 7 357 поступающих (77,9%)

Не явились на тестирование – 21,3%

Не преодолели вступительный порог – 63 участника (0,66%)

Информационные технологии

Сдали экзамен – 9 582 абитуриента (78,8%)

Не явились на тестирование – 19,8%

Не преодолели вступительный порог – 158 участников (1,3%)

Политология

Сдали экзамен – 2053 абитуриента (82,7%)

Не явились на тестирование – 16,8%

Не преодолели вступительный порог – 10 участников (0,4%)

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