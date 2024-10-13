Что такое хибуки-терапия и как собака с грустными глазами может помочь травмированным детям. Опыт Израиля

В Израиле для помощи детям преодолевать тревожные состояния, возникающие в условиях войны, используют методику под названием хибуки-терапия. Хибуки – имя игрушечной собаки-обнимаки с длинными лапами и грустными глазами. Лапы имеют липучки – ребенок может быть неразлучным с игрушкой и одновременно делать свои дела.

Видео дня

В Украине также активно применяют эту методику, ведь миллионы маленьких украинцев сегодня травмированы войной. Обучение в Израиле и Европе по применению хибуки-терапии прошли несколько команд украинских педагогов и психологов, говорится в статье НУШ.

В школах Украины этот метод уже используется как психологический и педагогический инструмент.

Терапия состоит в том, что ребенок переносит на игрушку свои переживания и страхи. Говоря от имени собачки ребенок не замыкается на своей психотравме, а рассказывает о переживаниях и чувствах. У нее формируется опыт понимания своего состояния и потребностей, заботы о себе через хибуки.

Каждая деталь у хибуки имеет значение – например, грустные глаза собаки позволяют ребенку ассоциировать себя с игрушкой и переносить на нее свои страхи и переживания, а маленький размер игрушки (соответствующий новорожденному малышу) позволяет легко ее обнимать и чувствовать себя защищенным.

Психолог Дафна Шарон-Максимов, одна из создателей идеи хибуки, основательница методики хибуки-терапии и координатор программы на международном уровне и, в частности, в Украине, отметила, что в Израиле хибуки – государственная программа и изначально она была рассчитана на 1-2 сеанса. После начала полномасштабной войны в Украине методику доработали до полноценного терапевтического метода.

"Хибуки мы сопровождаем книгами, брошюрами, комиксом для детей и их родителей. Отличие этой методики от предыдущей - ее длительность, потому что она предназначена на 3-6 месяцев. Также есть отдельная программа "Хибуки-школа", рекомендованная на целый год постоянных занятий по игрушкой", – рассказала она.

По ее словам, уже разработана также и обучающая программа для педагогов, чтобы помочь детям, нуждающимся в поддержке. В то же время терапия, как объяснила Шарон-Максимов, остается психологам, а задача педагога – поддерживать легенду.

"Основной принцип хибуки – перенос фокуса внимания с себя на игрушку. И второй – беспокоясь о хибуки, ребенок беспокоится о себе. Например, звучит сирена, и ребенок не бежит в испуге в бомбоубежище, а берет хибуки и спасает его в укрытии, успокаивает", – отметила психолог.

Директор Института последипломного образования Житомирской области Игорь Смагин рассказал, что в регионе сейчас работают трое сертифицированных психологов по хибуки-терапии. Одна – в садике, еще одна – в школе, а третья разрабатывает методические рекомендации по обучению преподавателей на курсах повышения квалификации.

На базе Научного лицея при Житомирской политехнике запущен еще один масштабный проект, связанный с хибуки – электронный 3D хибуки.

А в Черкасской области после начала вторжения РФ хибуки-терапия используется и в дошкольном звене, и в начальной и средней школе с активным привлечением учителей. Кроме того, в регионе предложили имплементировать хибуки в программу НУШ.

"Например, наши дети проводят утренний круг вместе с хибуки, обсуждают с ним вопросы, делают упражнения и т.д. Если ребенок травмирован или закрыт и отказывается, например, говорить, педагог предлагает ему говорить не от своего имени, а от имени хибуки: как он провел выходной? Где был? Что с ним произошло со времени последней встречи? Большинство детей включаются в эту игру и начинают говорить от имени хибуки. Это и есть терапевтический эффект", – рассказала Валерия Шинкарева, региональный куратор израильского проекта "Хибуки-терапия" в Черкасской области, преподаватель Черкасского национального университета им. Б.Хмельницкого

Ранее OBOZ.UA рассказывал о шести советах от состоятельных родителей, как воспитать финансовую грамотность у детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!