Что такое "хтонічний" и при чем здесь подземный мир: вы наверняка слышали это слово

Выражение "хтонічний жах" за последние несколько лет мы слышали немало раз. Но даже знатоки украинского языка не всегда могут четко объяснить, что означает прилагательное "хтонічний", использованное в нем.

Между тем, его часто употребляют неправильно – ассоциируют с эмоцией страха и используют исключительно как характеристику чего-то пугающего. OBOZ.UA покопался в словарях и рассказывает, откуда пришло это прилагательное и каково его истинное значение.

В украинский язык это слово попало из древнегреческого. Там существительным χθων (хтон) называли землю, почву, а также подземное царство. То есть в самом прямом смысле хтонический – это тот, что связан с таинственными глубинами земли, ее первобытной силой, а также с божествами, обитающими в подземном мире. В древнегреческом языке оно часто ассоциировалось с чем-то древним, земным, подземным, первобытным.

В мифологии хтоническими называют существ, олицетворяющих дикую, неуправляемую, первобытную природу земли и подземного мира. Они часто, но не всегда, обладают чертами змей, древних чудовищ, рыб или рогатых зверей. Если брать именно древнегреческую мифологию, то хтоническим божеством однозначно был владыка царства мертвых Аид. Его жена Персефона, которая жила с ним только полгода, а полгода ходила по поверхности земли, тоже считается хтоническим существом.

В украинской традиции также встречаются хтонические персонажи. Например, Змей Горыныч, живущий в пещере. Или подземный дух Вий, способный уничтожать все своим взглядом. Водяные и лесные духи также считаются хтоническими, ведь они древние и связаны с силами природы, поэтому мавок и русалок тоже относят к мифическим созданиям этого типа.

Как видим, хтонические существа не обязательно злые. Скорее, они просто дикие, старше человеческой цивилизации и олицетворяют силы природы, неподвластные человеку. Именно этим и пугают.

Сегодня слово "хтонический" вышло за пределы мифологии. Им описывают нечто глубокое, темное, неосознанное и инстинктивное. А значит, хтонический ужас – это на самом деле чувство, которое невозможно контролировать; охваченный им человек теряет власть над собой. Оно восходит к временам доисторических людей и возникает на инстинктивном уровне. Скажем, хтоническим можно назвать страх перед пауками и змеями.

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