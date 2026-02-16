5 украинских соответствий к иноязычным словам, которые встречаются на НМТ: что такое индифферентный и генеза

В Украине продолжается подготовка к Национальному мультипредметному тесту (НМТ) 2026 и учителя публикуют в сети видео с краткими разъяснениями к тому или иному заданию, которое может случиться на экзамене. Одним из самых популярных предметов для подготовки является украинский язык.

Филолог и учительница Виктория Николаевна поделилась подборкой из 5 украинских соответствий к иноязычным словам, которые могут встретиться на НМТ. Среди них такие слова, как "індиферентний" и "генеза".

Індиферентний – байдужий (безразличный);

Генеза – походження (происхождение);

Тривіальний – простий (простой);

Деструктивний – руйнівний (разрушительный);

Адекватний – відповідний (подходящий).

По ее словам, такое задание встречается примерно в 70% тестовых вариантов. Поэтому стоит обязательно обратить внимание на эту тему при подготовке к экзаменам.

