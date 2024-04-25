Что такое индивидуальные образовательные траектории и почему это прогресс в высшем образовании. Объяснение Михаила Винницкого

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий пояснил, что благодаря закону о развитии индивидуальных образовательных траекторий, принятому Верховной Радой во втором чтении, у студентов появляется больше возможностей в обучении. В частности, они смогут брать больше или меньше курсов, сокращать или, наоборот, растягивать время обучения. По словам чиновника, таким образом украинское образование прогрессирует и приближается к европейской модели.

Об этом Винницкий рассказал в эфире телемарафона "Единые новости". Кроме этого, соискатели образования смогут не сразу выбирать специальность. Абитуриенты будут поступать на междисциплинарные программы и через год-полтора смогут определиться с будущей специальностью.

"Студент, если захочет взять больше курсов в каком-нибудь семестре, он это может сделать. Если захочет меньше курсов – он может это сделать. И таким образом, например, 4-летняя программа бакалавра – ее можно будет теоретически, пожалуй, сдать за три года. А потом ее растянуть на 5-6 лет, что также возможно, потому что многие из наших студентов работают во время того, как учатся, и так далее. Это такая европейская модель так называемого парт-тайма", – сказал заместитель Лисового.

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Он также объяснил, что студенты смогут выбирать и группы обучения. По закону в учреждениях высшего образования увеличивается избирательность предметов. Так что на одной специальности может учиться много молодежи, однако каждый будет выбирать индивидуальное направление.

"Увеличивается избирательность предметов, и, соответственно, студент теперь имеет возможность выбрать себе, что ему или ей интересно. Так что мы оба, если учимся на журналистике, например, вам может быть интересно больше телевидение, мне может быть интереснее газетное дело, фотография или что-то такое. И соответственно, одно и другое – это программа по журналистике, но я себе формирую одну траекторию, вы себе формируете другую.Те курсы, которые у нас общие, мы находимся вместе, а другие – по отдельности", – объясняет чиновник.

Он добавил, что такие изменения не будут происходить одновременно. Сначала должны быть переписаны и обновлены стандарты высшего образования, большинство которых были утверждены в 2017-2018 годах. Этот процесс продолжится от полугода до года для бакалаврского уровня. Впоследствии эти изменения коснутся и магистерского.

Винницкий отметил, что это не касается регулируемых профессий, в частности таких, как право, медицина, атомная энергетика и т. д. В этих областях программа рассчитана четко по специальности и междисциплинарность не предусмотрена.

Чиновник подчеркнул, что, согласно исследованиям, студенты хотят изучать те предметы, которые им интереснее, а не легче. Именно поэтому индивидуальные образовательные траектории актуальны и помогут улучшить качество образования в Украине, а также приблизить его к европейским и мировым стандартам.

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