Вступление на бакалавра 2024: когда состоится конкурсный отбор и сколько баллов нужно набрать абитуриентам

Конкурсный отбор при поступлении на бакалавра в 2024 году планируется провести на основе конкурсного балла и рассмотрения мотивационных писем. Чтобы принять в нем участие, для бюджетной формы обучения нужно набрать не менее 130 баллов. Однако для некоторых специальностей он должен быть не менее 150-ти, как для бесплатных, так и контрактных форм. В частности, это касается таких направлений как "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения", "Фармация, промышленная фармация", "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия".

Такие условия указаны в проекте Порядка приема на обучение для получения высшего образования в 2024 году. Документ находился на общественном обсуждении до 31 января, так что в него могут быть внесены некоторые изменения.

Согласно условиям проекта, абитуриенты примут участие в конкурсном отборе с использованием одинакового расчета конкурсного балла. Для расчета КБ используются рейтинговые баллы по 4 предметам Национального мультипредметного теста. Дополнительно начисляются баллы за конкурс для творческих и спортивных специальностей.

Перевод баллов будет происходить согласно таблице, предложенной в Порядке приема.

Подать заявления на участие в собеседовании или творческом конкурсе для поступления в бюджет можно будет с 3 по 10 июля. На контракт – до 25 июля.

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Проводятся интервью в несколько потоков с 7 по 18 июля и по 31 июля для платной формы.

Регистрация заявлений в электронных кабинетах продлится с 19 июля по 31 июля. Обнародование списка рекомендованных на бюджет должно состояться 05 августа. В частности, поступившие, которые в него попали, должны выполнить требования до 08 августа.

Зачисление абитуриентов на бесплатное обучение состоится до 10 августа, на платное до 30-го.

Лица, имеющие право на обучение за средства государства и зачисленные на контракт, будут переведены на бюджет не позднее 18 августа.

Дополнительное поступление на бакалавра в 2024 году планируется провести в период с 1 сентября по 31 октября путем одной или двух сессий.

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