Что такое интегрированное обучение и в каких классах его нельзя внедрять: разъяснение эксперта

Интегрированное обучение предполагает комплексный подход через призму целостной картины мира и не делится на отдельные дисциплины. Оно может быть нескольких видов – на начальном уровне, между предметами и отраслями.

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В первом случае дети на уроках работают с одной темой, подробно ее изучая. Интеграция между предметами предполагает разбор проблемы по обзору различных дисциплин. Например, в биологии можно рассматривать тему о воде и ее роли для живых организмов, тогда как на географии – о круговороте в природе. Детальнее об интегрированном обучении рассказала ученая и преподавательница Инна Демина в интервью Новой украинской школе.

Междисциплинарная связь между отраслями состоит в изучении одной темы с привлечением многих отраслей.

"Например, тема алкалоидов. С точки зрения биологии можно изучать их как биологически активные вещества, которые могут быть ядовитыми для человека. Если копнуть глубже, то можно выяснить с учениками, для которых растений это более характерно (ядовитость). Эту же тему можно изучать в литературе, ведь автор может описать конкретное вещество (алкалоидное), рассказывая о местности, где происходили события и где растет это растение. То есть в одной теме можно окунуться и соединить много разных отраслей, не только естественных", – объясняет педагог.

По ее словам, интегрированное обучение подходит как детям, так и взрослым. Однако существуют промежутки, когда школьников не следует нагружать такой системой образования.

В частности, детей дошкольного и младшего школьного возраста важно заинтересовать наукой, объясняя, что мир очень интересен и каждый может проводить опыты. В этот период специалист не советует обязательно подчеркивать, что это именно интегрированное обучение.

Ученикам 5-6 классов важно не отразить желание изучать естественные науки и сформировать первоначальное представление о том, чем занимается каждая дисциплина. По словам Деминой, интеграция в этот период важна, ведь должна увлечь детей обучением. С 7 по 9 класс важно не забирать у подростков возможность глубоко изучать отдельные естественные дисциплины, ведь у школьников могут возникнуть образовательные потери именно по этим предметам.

"То есть интеграция в 5–6 классе важна, потому что должна выполнить функцию увлечения наукой и подготовку к полному погружению в естественные дисциплины. Когда же переходим в 7 класс, где есть отдельные физика, химия и биология, нельзя забирать у детей возможность погрузиться отдельно в эти предметы", – говорит специалист.

Она рекомендует вводить в конце учебного года час или месяц интегрированного обучения, параллельно изучая естественные предметы.

В 10-11 классах специалисты рекомендуют, чтобы у школьников было 50% практики и 50% теории.

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