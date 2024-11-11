Что такое 'исполнительная функция' и как она поможет сделать детей суперэффективными в школе

В человеческом мозге есть функция, которая нужна для способности планировать свое время, принимать взвешенные решения и эффективно обучаться новому, не отвлекаясь на различные факторы. Это исполнительная функция, которую ученые еще называют "органайзером" мозга.

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Как пишет издание Edutopia с ссылкой на результаты масштабного исследования, в котором приняли участие более 11 тысяч учеников, исполнительные функциональные навыки являются основой академического успеха. Оказалось, что молодые люди с проблемами исполнительной функции в 10 раз чаще сталкиваются с трудностями обучения в процессе взросления.

Например, дефицит исполнительных функций повышает риск того, что дошкольники будут испытывать трудности с математикой, чтением и естественными науками в начальной школе.

7 способов, которые помогут в формировании мощной исполнительной функции

1. Наглядность. Чрезмерная когнитивная нагрузка не лучшим образом влияет на качество запоминания и исполнительные функции. Следует сделать материалы для урока лаконичными и понятными, без лишних деталей. То же касается инструкций к занятиям, презентациям и лекциям.

Лучшие лекции – хорошо организованы, четко изложены и уменьшают лишнюю умственную нагрузку, объясняет профессор психологии Уильям Цербин. Если ваша лекция слишком объемная, разделите ее на несколько частей – это облегчит восприятие.

2. Работа над сосредоточением. Таких навыков, как составление списков приоритетов, создание и обновление цифрового расписания, детей следует обучать так же, как и базовым знаниям по разным предметам.

Исследование 2023 года показало, что использование цветного круга, который сигнализирует ученикам, когда пора слушать учителя, работать самостоятельно или в группах или переходить от одного вида деятельности к другому, сократило количество напоминаний от учителя об инструкциях к тому или иному действию до 75%.

Для старших детей учителя могут создать организационную тактику, которая станет неотъемлемой частью учебной программы. Таким образом, "навыки или привычки будут вознаграждены", а подростки станут более мотивированными.

3. Стоит учитывать особенности ученика такие, как дислексия, РДУГ, аутизм. Ученики с особыми образовательными потребностями часто вынуждены работать больше и нуждаются в большей поддержке, чем их сверстники, объясняют специалисты в исследовании 2014 года. Так что учителям следует использовать более четкие подходы в организации обучения — это принесет пользу всем без исключения.

4. Порядок на рабочем месте. Ученики должны находиться в среде, свободной от отвлекающих факторов. Исследователи предполагают, что одним из часто упускаемых из виду источников являются являются стены класса. Они должны быть разработаны так, чтобы придавать классу живое ощущение, но не становиться хаотичными.

Как правило, от 20 до 50 процентов на стенах должно оставаться свободным.

Избегайте беспорядка, демонстрируя школьникам схемы и карты. Возьмите за правило убирать старые материалы, когда вы добавляете новые элементы на доску.

5. Четкие правила в виртуальном классе. В вашем онлайн-классе должен властвовать порядок и четкость. Упорядочьте навигацию в вашем цифровом обучающем пространстве, создайте единый центр или страницу для важных ежедневных действий и составьте недельный план онлайн-коммуникации, разработайте нужные презентации и задания.

6. Мудро распределяйте ограниченные ресурсы. Предоставляя ученикам новую информацию, подумайте, как незнакомость и сложность могут способствовать когнитивной нагрузке. Исследование 2019 года показало, что, когда ученики понимают менее 59 процентов ключевых терминов на уроке, это "ставит под угрозу" понимание.

Используйте простые слова для объяснения материала или предоставьте главные термины перед тем, как дети будут работать с основным материалом. Также полезно будет связать новый материал с предыдущим, повторять базовую информацию и регулярно делать перерывы.

7. "Тестовые беседы" перед экзаменом. Это занятие перед ответственным тестом, на котором ученики обсуждают наиболее коварные задачи экзамена в малых группах и делают краткие письменные упражнения на переосмысление стресса.

К примеру, гораздо легче воспринимать тестовое испытание как энергетический стимул или вызов, а не как бремя. Это разовьет у школьников навыки саморегуляции и научит умело управлять уровнем стресса.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ученые назвали 9 причин, почему учителям следует ставить оценки не так часто.

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