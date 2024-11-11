Меньше стресса и больше обратной связи. 9 причин, почему учителям следует ставить оценки не так часто

Исследование, проведенное психологами и педагогами из Университета Глазго, показало, что часто выставление оценок вызывает стресс не только у учеников, но и у учителей. Кроме того, оценки – это не всегда истинный показатель качества обучения.

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Есть много других современных методик для того, чтобы оценить успеваемость школьников и студентов. Об этом пишет Edutopia. Эксперты издания проанализировали различные исследования в сфере образования и нашли минимум девять причин, почему педагогам стоит отказаться от того, чтобы выставлять оценки слишком часто.

1. Меньше обратной связи – лучшая обратная связь

В исследовании 2022 года специалисты подтвердили, что только 16% студентов колледжей получили обратную связь по своим онлайн-заданиям, а к концу семестра этот показатель резко снизился.

Специалисты говорят, что слишком много обратной связи также не является позитивным, поскольку часто "игнорируется, неправильно понимается и имеет низкую ценность" для студентов. В то же время, редкая, но качественная обратная связь помогает студентам "понять не только, какие ошибки они совершили, но и почему они совершили эти ошибки и что они могут сделать, чтобы избежать их в следующий раз".

2. Меньше оценок – меньше стресса для всех

Время, потраченное учителем на выставление оценок, часто не компенсируется и является для них фактором стресса. Педагоги часто вынуждены проводить нерабочее время, занимаясь деятельностью, которая могла бы помочь им обучать учеников более эффективно.

Бывший педагог Джон Тирни говорит, что для него оценка работ учеников – самая стрессовая и удручающая часть работы, которая вызывает неопределенность, дискомфорт и беспокойство.

Для учеников оценки также являются фактором стресса и даже страха. Оценки вызывают у них боязнь наказания, чувство стыда или желание превзойти сверстников, а не стимулируют интерес и удовольствие от учебных заданий.

3. Обязанности по выставлению оценок снижают креативность и новаторство учителей

Поиск увлекательных способов передачи знаний в рамках дисциплины – это хлеб и масло хорошего преподавания, которое требует большой подготовки.

Опрос 2022 года показал, что планирование уроков и выставление оценок занимают у учителя большинство времени, и его практически не остается на поиск самых лучших методов преподавания своего предмета.

Фактически, "время и энергия, затрачиваемые на оценку, часто указывались как основное препятствие для преподавателей стать более креативными и инновационными в своей работе".

4. Оценка – это нестабильный показатель успеваемости

Анализ более 33 тысяч табелей успеваемости учеников средних и старших классов в США показал, что почти 60% итоговых оценок за год не совпадали с соответствующими баллами на стандартизированных экзаменах. Точность оценок была разной: около двух третей оценок за курс были завышены, а одна треть была значительно ниже, что указывает на то, что учителя недооценили знания учеников.

Исследования показывают, что учителя невольно ставят более высокие оценки за эссе с хорошим почерком, связывают избыточный вес с ленью и низким академическим потенциалом. Даже настроение преподавателя может исказить результаты.

5. Оценка создает искусственное чувство завершенности

Оценки могут восприниматься как знак одобрения или неодобрения и сигнализировать ученикам о том, что работа по обучению темы завершена. Чтобы заставить школьников задуматься о настоящем уровне знаний темы, стоит отложить оценку, по крайней мере, до тех пор, пока у них не будет возможности проверить свою работу, обработать ваши отзывы и подумать, как они могут улучшить ее.

6. Оценка снижает возможности для практики

Иногда учителя задают меньше письменной работы на уроках обществознания или английского языка, потому что считают обратную связь более важной, чем практика. Однако для учеников нехватка времени на попытки, неудачи и повторные попытки делает прогресс гораздо менее вероятным, особенно в случае сложных заданий, таких как письмо.

Попробуйте использовать методы написания коротких черновиков, например, семиминутные тексты без оценки, а для более крупных проектов рассмотрите возможность периодической проверки для предоставления простой устной или письменной обратной связи перед оценкой окончательного черновика.

7. Оценки мотивируют меньше, чем вы могли бы подумать

"Несмотря на общепринятое мнение в образовании, оценки не мотивируют студентов выполнять свою работу наилучшим образом и не приводят к лучшему обучению или успеваемости", — отметили исследователь мотивации Крис Халлеман и преподаватель естественных наук Ян Келлехер.

В то же время у студентов оценки усиливают тревожность, из-за них они могут избегать сложных курсов, но оценки не повышают мотивацию. Выставляя оценки немного реже и используя обратную связь с конкретными, действенными шагами, вы можете "способствовать доверию между преподавателями и студентами", что приводит к более высоким академическим амбициям, пишут исследователи.

8. Оценка коллегами помогает вам и студентам

Сам процесс оценивания – это возможность обучения. Просить учеников оценивать свою работу или даже работу друг друга может привести к значительным улучшениям в обучении.

В масштабном метаанализе 2022 года студенты, которые взяли на себя инициативу в оценке заданий в классе, продемонстрировали "значительно лучшую успеваемость" во всех возрастных группах. Они также развили более сильные метакогнитивные навыки, развив способность "выносить суждения о своей и чужой работе, определять разрыв между своей текущей работой и желаемым стандартом и предпринимать действия для его устранения".

9. Чем больше есть информации для оценивания, тем лучше

Для более точной картины об успеваемости ученика в конкретной теме стоит использовать различные методы и задания и собирать больше информации. Это могут быть исследовательские проекты или устные презентации с последующими вопросами и ответами.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее американские учителя дали пять советов, как улучшить качество обучения.

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