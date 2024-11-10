Обращайтесь к ученикам по имени. 5 советов от американских учителей, как улучшить качество обучения: результаты вас удивят

Учителя из Америки прибегают к разным на первый взгляд нетипичным методам, чтобы сдлать обучение своих учеников не только продуктивным, но и интересным. Удержать внимание школьников на уроке и улучшить качество обучения – непросто, каждый педагог придумывает свои "фишки" и хитрости.

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Колумнист журнала Education Week, учитель старших классов в Сакраменто (Калифорния) Ларри Ферлаццо собрал советы от пяти американских учителей, как улучшить качество образования в школах. Это простые правила, которые может использовать каждый педагог.

Обращайтесь к ученику по имени как минимум раз в день

Аманда Маффлер из штата Юта, которая преподает английский язык в средней школе уже 10 лет, назвала свой "секретный педагогический ход", который приводит к повышению вовлеченности учеников. Речь идет о том, чтобы обращаться к каждому ученику по имени каждый день.

"Это простое действие, которое может использовать любой учитель в любом классе. Единственная необходимая подготовка — выучить имена учеников! Моя нынешняя школа требует, чтобы я стояла у двери во второй половине перерыва и это прекрасная возможность пообщаться со своими учениками. Помните, что важно обращаться к ним по имени в какой-то момент разговора! Обычно я приветствую их по имени, чтобы знать, что я использовала это имя хотя бы один раз", – поделилась педагог.

По ее словам, обращение к каждому ученику по имени каждый день оказывает влияние на вовлеченность и обучение в классе.

"Мои ученики понимают, что я знаю, кто они, что мне небезразлично и это заставляет их заботиться о том, чтобы быть активным в классе. Как только они заботятся, вы их поймали! Вовлеченность, участие и, что самое важное, обучение будут расти в геометрической прогрессии", – добавила Маффлер.

Более эффективная работа с "Exit Tickets" – "летучками" в конце урока

Суперинтендант школ одного из округов в штате Иилиноис, автор 10 книг по образованию Доктор Капоси назвал две эффективные стратегии обучения. Стратегия первая – максимально эффективное использование времени в конце урока.

"Exit Tickets" – ответы учеников на вопросы в конце урока уже давно стали неотъемлемой частью занятий, но их эффективность часто недостаточна. Обычно ученики сдают работы, учитель их просматривает, и урок заканчивается. Однако это не предусматривает детального анализа этих ответов.

"Я предлагаю простую корректировку: перенесите это действие на пять-семь минут до конца урока. Так учитель получыт время для анализа ответов. Так можно быстро корректировать заблуждения учеников, оказывать им поддержку и давать домашние задания в соответствии с индивидуальными потребностями", – говорит эксперт.

Стратегия вторая — использование свободного времени в классе для эффективной коммуникации. Он советует использовать доступ учеников к гаджетам для коммуникации с родителями. В последние минуты занятий можно попросить учеников проверить оценки онлайн и написать смс родителям. В сообщении ученики должны сообщить о своей оценке, уровне усилий и трудностях, с которыми сталкнулись на уроке.

Такой подход улучшает коммуникацию с родителями, предоставляя им данные об успеваемости их ребенка. Кроме того, он позволяет ученикам брать на себя ответственность за свое обучение, а учителя получают ценную информацию о проблемных областях.

Голос учениника должен быть очень "громким"

Учитель начальных классов с 18-летним опытом работы из Техаса Синди Гарсия рекомендует педогагам каждый день предоставлять школьникам возможностей для участия в SWiRL. Это аббревиатура, которая представляет четыре языковых домена: говорение, письмо, чтение и аудирование. "i" означает взаимодействие, потому что ученикам нужно учится друг у друга.

По словам Гарсии, когда студенты ведут академическую беседу они на практике приминяют то, чему научились. Кроме того, учитель может предоставить немедленную обратную связь и необходимую поддержку, если они не до конца поняли материал.

Один ученик говорит, а другой его слушает – такая схема поможет им учиться на моделях сверстников. У школьника есть еще кто-то, кроме учителя, кого он может слышать и у кого может учиться.

Также у учеников должно быть больше возможностей читать, чтобы расширить словарный запас. Эхо-чтение, при котором учитель читает отрывок, а класс повторяет прочитанное, может быть полезным для ознакомления учеников с соответствующим темпом чтения и выражением.

Запись в классе может варьироваться от записи короткого абзаца до нескольких слов. Цель состоит в том, чтобы ученики практиковались, используя изученный ими словарный запас и язык.

Оптимальный опыт

Тренер-преподаватель, учитель математики в детском саду и 6-7 классах Меган Жиру говорит, что очень важно разделять понятия "точно вовремя" и "на всякий случай". То есть, например, повышение уровня заданий должны происходить тогда, когда это нужно ученикам, а не когда учитель думает, что им это нужно.

Педагог объяснила, что например, на уроке математики ученикам будет дано определенное время на каждый вопрос, и все будут переходить к следующему вопросу вместе как группа. Это может быть проблемом, поскольку некоторым ученикам будет скучно, другие не смогут выполнить задание за это время, и лишь немногие будут работать на правильном уровне. То есть каждый переход на новый уровень или каждое новое задание дается группам индивидуально для проработки, когда они готовы к этому.

"С таким мышлением я смог предоставить значительно более богатый и глубокий опыт для моих студентов, где они соответствующим образом подвергаются испытаниям на протяжении всего задания. Я видел гораздо меньше студентов, которым было скучно или которые были разочарованы, потому что они были вовлечены в оптимальный опыт", описал метод психолог и педагог Михай Чиксентмихайи.

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